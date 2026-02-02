x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Observator Incendiu într-un bloc din Sectorul 5 al Capitalei. O persoană a suferit arsuri

Incendiu într-un bloc din Sectorul 5 al Capitalei. O persoană a suferit arsuri

de Redacția Jurnalul    |    02 Feb 2026   •   13:45
Incendiu într-un bloc din Sectorul 5 al Capitalei. O persoană a suferit arsuri
Sursa foto: Hepta /Pompierii au lichidat incendiul. Din bloc au fost evacuate 30 de persoane

Pompierii intervin luni pentru stingerea unui incendiu izbucnit într-un bloc de pe strada Popovici Nicolae din Sectorul 5 al Capitalei. O persoană a suferit arsuri.

Potrivit ISU București-Ilfov, incendiul se manifestă cu flacără deschisă și degajări mari de fum într-un apartament de la etajul 3.

Casa scării este inundată cu fum.

Au fost constituite echipe de căutare-salvare în vederea identificării și evacuării persoanelor posibil surprinse.

Din apartamentul în care a izbucnit incendiul a fost evacuată o persoană cu arsuri, care este acum în grija echipajelor medicale.

La fața locului intervin patru autospeciale de stingere, o autospecială de intervenție și salvare la înălțime, o autospecială de descarcerare, Detașamentul Special de Salvatori, trei echipaje SMURD și, în sprijin, un echipaj al Ambulanței.

Pompierii au lichidat incendiul. Din bloc au fost evacuate 30 de persoane.

(sursa: Mediafax)

 

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe LongevityMagazine.ro
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: incendiu bloc Capitală
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri