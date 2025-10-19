Incendiu și țeavă de gaze fisurată în Voluntari. Zeci de persoane au fost evacuate dintr-un hotel

ISU București-Ilfov a anunțat că pompierii au intervenit pentru stingerea unui incendiu produs la două autoturisme aflate pe Bld. Pipera, Voluntari. Incendiul la cele două mașini a fost stins, dar flăcările s-au extins la o țeavă de gaze.
Pompierii asigură „măsuri specifice de prevenire și protecție ca urmare fisurării acestei conducte de gaze, ținând cont ca este în apropierea unei construcții P+5 (hotel), de unde au fost evacuate 40 de persoane.”
Traficul în zonă este blocat.
A fost solicitată și prezenta unei echipe de intervenție de la furnizorul de gaze. ISU a transmis că sunt scăpări de gaze în partea din față a clădirii
La fața locului acționează patru autospeciale de stingere, două echipe SMURD și echipaje CBRN și descarcerare.
