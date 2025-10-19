x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Observator Incendiu și țeavă de gaze fisurată în Voluntari. Zeci de persoane au fost evacuate dintr-un hotel

Incendiu și țeavă de gaze fisurată în Voluntari. Zeci de persoane au fost evacuate dintr-un hotel

de Redacția Jurnalul    |    19 Oct 2025   •   11:37
Incendiu și țeavă de gaze fisurată în Voluntari. Zeci de persoane au fost evacuate dintr-un hotel
Sursa foto: Hepta

Pompierii anunță că un incident grav a avut loc duminică pe Bld. Pipera, Voluntari, Ilfov. Un incendiu a distrus două mașini, iar flăcările s-au extins la o țeavă de gaze. Aceasta s-a fisurat și pompierii au decis să evacueze zeci de oameni aflați într-un hotel.

ISU București-Ilfov a anunțat că pompierii au intervenit pentru stingerea unui incendiu produs la două autoturisme aflate pe Bld. Pipera, Voluntari. Incendiul la cele două mașini a fost stins, dar flăcările s-au extins la o țeavă de gaze.

Pompierii asigură „măsuri specifice de prevenire și protecție ca urmare fisurării acestei conducte de gaze, ținând cont ca este în apropierea unei construcții P+5 (hotel), de unde au fost evacuate 40 de persoane.”

Traficul în zonă este blocat.

A fost solicitată și prezenta unei echipe de intervenție de la furnizorul de gaze. ISU a transmis că sunt scăpări de gaze în partea din față a clădirii

La fața locului acționează patru autospeciale de stingere, două echipe SMURD și echipaje CBRN și descarcerare.

Citește pe Antena3.ro

 

×
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: voluntari gaze ISU incendiu
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri