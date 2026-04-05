Informații îngrijorătoare de la Spitalul Universitar: Starea lui Mircea Lucescu s-a înrăutățit. Fostul selecționer, mutat la ATI

Update Rogobete, despre starea de sănătate a lui Mircea Lucescu: Este în stare critică la ATI

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a declarat duminică seară că Mircea Lucescu este internat în stare critică la ATI, după ce starea sa s-a degradat în ultimele 24-48 de ore.

„Din păcate, este în stare critică. Informațiile pe care le am și pe care le pot spune public, acestea sunt. Este la ATI, este în stare critică, s-a degradat în ultimele 24-48 de ore din punct de vedere medical”, a spus Alexandru Rogobete la Antena 3 CNN.

„Este îngrijit la terapie intensivă. Mi-e greu să mă pronunț sau să speculez cu privire la prognosticul medical”, a adăugat Rogobete.

Update Transferat la Terapie Intensivă, Mircea Lucescu este în continuare în stare gravă, sub supravegherea atentă a medicilor de la Spitalul Universitar de Urgență București.

În jurul orei 11:45, la spital au ajuns soția sa, doamna Neli, și nepoata acestuia, Marilu, fiica lui Răzvan Lucescu. Antrenorul lui PAOK are meci astăzi, contra rivalilor de la Panathinaikos (ora 19:00), dar ar putea pleca de urgență la București, potrivit gsp.ro.

Stire initiala „Sâmbătă, pe parcursul serii, pacientul a repetat aritmiile cardiace importante, prompt tratate de către echipa de gardă din secția de cardiologie.

Duminică, în cursul nopții, aritmiile au devenit severe și nu au mai răspuns la tratament. Starea pacientului s-a înrăutățit, necesitând transferul in secția de Anestezie și Terapie Intensivă.

În prezent, nu sunt elemente noi de evoluție. Vom reveni public daca situația va impune acest lucru.

Facem apel la respectul tuturor pentru intimitatea si demnitatea oricărui pacient internat in SUUB.”, a transmis Spitalul Universitar duminică dimineață, într-un comunicat de presă.