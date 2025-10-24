Jandarmeria Capitalei anunță măsuri speciale de ordine și siguranță publică la evenimentele prilejuite de sfințirea picturii Catedralei

Astfel, începând de sâmbătă, Jandarmeria Capitalei va institui dispozitive de ordine şi siguranţă publică și culoare speciale de acces atât în exterior, cât și în curtea interioară a Catedralei, în scopul creării unor condiţii optime de desfăşurare a evenimentului, astfel încât să fie evitate aglomerările de persoane sau orice alte incidente.

Duminică, în ziua evenimentului, începând cu ora 6.00, peste 800 de jandarmi vor fi prezenți în dispozitivul de ordine publică, dispuși în punctele cheie pentru a îndruma toți oamenii care vor participa la eveniment.

Accesul participanților se face începând cu ora 7.00, prin cele trei puncte: intrarea pe la Paraclisul Bisericii „Sfântul Ioan Gură de Aur”, precum și pe la celelalte două intrări din strada Izvor.

Conform regulilor stabilite de organizator, în timpul slujbei, în interiorul Catedralei accesul va fi permis doar pentru invitații oficiali, iar în piațeta Catedralei vor putea avea acces doar grupurile organizate de pelerini din eparhiile din țară.

Celelalte persoane prezente, atât din București, cât și din alte localități, vor putea staționa în exteriorul gardului Catedralei, respectiv în Piața Arsenalului sau pe partea carosabilă dinspre strada Izvor sau Calea 13 Septembrie. Accesul acestora în interiorul Catedralei se va face doar după ora 20.00, îndrumați de jandarmi, către punctul de acces central din strada Izvor, rândul de așteptare formându-se pe Calea 13 Septembrie, pe trotuar, paralel cu gardul Palatului Parlamentului.

Persoanele care își doresc să intre pentru închinare în Sfântul Altar al Catedralei o pot face și în fiecare zi din perioada 27-31 octombrie, inclusiv pe timpul nopții. În fiecare dintre aceste zile, peste 100 de jandarmi vor fi prezenți în dispozitivele de ordine publică, inclusiv noaptea, pentru a asigura măsurile de ordine publică și pentru a îndruma oamenii.

Pentru buna desfăşurare a acestui eveniment Jandarmeria Capitalei face următoarele recomandări:

− cei prezenţi să manifeste răbdare şi să adopte un comportament civilizat;

− să respecte indicaţiile jandarmilor și regulile impuse de organizator;

− să fie atenți la bunurile personale, pentru a nu deveni victime ale unor infracțiuni de furt din buzunare;

− părinţii să supravegheze cu atenţie sporită copiii;

− în cazul în care sunt martorii săvârşirii unor fapte antisociale, să solicite ajutorul jandarmilor aflaţi în apropiere sau să apeleze numărul de urgență 112.

De asemenea, din raţiuni de siguranţă publică, recomandăm participanţilor să nu vină cu bagaje sau genţi voluminoase.

(sursa: Mediafax)