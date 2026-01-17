Peste 10 ore de jocuri video pe săptămână afectează alimentaţia, somnul şi greutatea tinerilor

Cercetarea, condusă de Universitatea Curtin din Australia şi publicată în jurnalul ştiinţific Nutrition, s-a bazat pe un sondaj efectuat pe 317 studenţi de la cinci universităţi din întreaga ţară, cu o vârstă medie de 20 de ani, potrivit unui comunicat publicat joi de această universitate.



Participanţii au fost împărţiţi în trei categorii: jucători cu activitate redusă (0-5 ore pe săptămână), jucători cu activitate moderată (5-10 ore pe săptămână) şi jucători cu activitate intensă (peste 10 ore pe săptămână).



Oamenii de ştiinţă au constatat că, în timp ce jucătorii cu activitate redusă şi moderată au raportat rezultate similare în ceea ce priveşte sănătatea, acestea s-au înrăutăţit dramatic în rândul celor care jucau jocuri video mai mult de 10 ore pe săptămână.



Concluziile sugerează că problema principală pare să fie activitatea intensă, mai degrabă decât jocul în sine, după cum a declarat profesorul Mario Siervo de la Curtin School of Population Health din cadrul Universităţii.



"Ceea ce a ieşit în evidenţă a fost faptul că studenţii care jucau (jocuri video) până la 10 ore pe săptămână aveau rezultate foarte similare în ceea ce priveşte dieta, somnul şi greutatea corporală", a spus Siervo, adăugând că, dincolo de pragul de 10 ore, au apărut diferenţe clare.



Studenţii care jucau jocuri video mai mult de 10 ore pe săptămână aveau o calitate mai slabă a alimentaţiei şi rate mai mari de obezitate, cu un indice de masă corporală mediu de 26,3, comparativ cu 22,2, respectiv 22,8 în cazul jucătorilor cu activitate redusă sau moderată, potrivit studiului.



Toate grupurile au raportat, în general, o calitate slabă a somnului, însă creşterea numărului de ore petrecute jucând jocuri video a fost, de asemenea, asociată cu tulburări de somn, au spus cercetătorii.



Studiul sugerează că adoptarea unor rutine sănătoase, cum ar fi limitarea timpului petrecut jucând jocuri video târziu în noapte şi alegerea unor gustări mai sănătoase, pot contribui la reducerea riscurilor.

AGERPRES