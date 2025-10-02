Klaus Iohannis, executat silit de ANAF: a predat cheile casei din centrul Sibiului și trebuie să returneze aproape un milion de euro

Conform surselor citate de Fanatik, momentul predării cheilor a avut loc miercuri, 2 octombrie 2025, în prezența inspectorilor ANAF din cadrul Administrației Județene a Finanțelor Publice Sibiu. Autoritățile au considerat că Iohannis a refuzat inițial să predea imobilul, ignorând notificările anterioare, însă, în final, acesta ar fi cooperat cu inspectorii fiscali.

Executarea silită vine la câteva săptămâni după ce familia Iohannis a fost notificată oficial să elibereze spațiul și să achite suma de 4,7 milioane de lei (aproximativ 929.000 de euro), reprezentând chirii încasate necuvenit în perioada în care casa a fost închiriată unei bănci, deși nu mai exista un titlu legal de proprietate.

Imobilul din centrul Sibiului a fost cumpărat de Iohannis în anii ’90 de la Rodica Baștea, cetățean român stabilit în SUA. Ulterior, instanțele au stabilit că certificatul de moștenitor în baza căruia Baștea a devenit proprietară era nul. Drept urmare, statul român a reintrat în posesia clădirii, iar ANAF a început demersurile pentru recuperarea prejudiciului.

„ANAF a comunicat persoanelor respective suma pe care o datorează și, totodată, i-a solicitat predarea imobilului”, a declarat Adrian Nica, președintele ANAF, pentru Fanatik. Acesta a precizat că există deja un termen-limită stabilit pentru predare, fără a-l face public. În cazul în care fostul președinte nu își va achita datoria, „va fi executat ca orice român”.

Tot Fanatik notează că suma datorată de familia Iohannis va fi făcută publică doar după încheierea procedurii de predare a imobilului. Între timp, ANAF continuă demersurile și în privința unei alte proprietăți din Sibiu, aflată pe strada Gheorghe Magheru, unde o decizie similară de anulare a certificatelor de moștenire împiedică, momentan, înscrierea statului ca proprietar în cartea funciară.

Potrivit celei mai recente declarații de avere, Klaus Iohannis deține împreună cu soția sa trei apartamente și trei case de locuit. Fostul președinte nu are terenuri, autoturisme sau datorii, iar contul său bancar conținea aproximativ 190.000 de lei la momentul încheierii mandatului, în februarie 2025.