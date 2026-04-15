România sare în ajutorul Libanului: Transport umanitar masiv

Ministra de Externe a României, Oana Țoiu, a anunțat miercuri, pe platforma X, că România a decis să acorde ajutor umanitar populației civile din Liban, în contextul crizei de securitate din Orientul Mijlociu.

Potrivit acesteia, decizia a fost luată împreună cu partenerii europeni și face parte dintr-un efort mai amplu de sprijin pentru civilii afectați.

„România își manifestă solidaritatea prin asistență umanitară. În acest spirit, alături de partenerii noștri din UE, am decis să sprijinim populația civilă din Liban, grav afectată de actuala criză de securitate din Orientul Mijlociu”, a transmis Oana Țoiu.

Ajutorul constă în 15 tone de produse esențiale, care au fost deja trimise către zona afectată.

„Astăzi, 15 tone de ajutor umanitar din Rezervele Naționale de Stat ale României – alimente, corturi și articole esențiale pentru adăposturi – au plecat spre Amman, la bordul a două aeronave ale Forțelor Aeriene Române”, a precizat Oana Țoiu.

Ministra a mai declarat că intervenția arată că există o capacitate rapidă de reacție a autorităților române și, în același timp, o buna colaborare la nivel european.

„Această operațiune reflectă capacitatea de răspuns rapid, precum și cooperarea noastră interinstituțională națională și europeană eficientă”, a explicat ea.

Transportul umanitar face parte dintr-un efort internațional, în cadrul căruia urmează ca ajutoarele să fie direcționate către destinația finală printr-un convoi multinațional, transmite Oana Țoiu.

„Din Iordania, ajutorul umanitar va ajunge la Beirut, Liban, ca parte a unui convoi umanitar multinațional”, a adăugat ministrul.

„Decizia de a acorda această asistență a fost adoptată în cadrul Comitetului Național pentru Situații de Urgență, ca răspuns la solicitarea transmisă prin intermediul Mecanismului de Protecție Civilă al UE, care acoperă și 75% din costurile de transport. România își reafirmă angajamentul de a sprijini persoanele aflate în nevoie. Solidaritatea europeană înseamnă acțiuni concrete”, a mai spus ea.

(sursa: Mediafax)