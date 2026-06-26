Haos pe calea ferată: Trenurile spre și dinspre litoral sunt blocate!

Compania CFR Călători anunță că traficul este temporar întrerupt pe Magistrala 800, în zona stației Fetești.

A fost înregistrat un incident produs la pantograful unei locomotive aparținând unui operator privat de transport feroviar de marfă.

În urma incidentului, alimentarea cu tensiune în zona stației Fetești a fost întreruptă.

Mai multe trenuri de călători staționează până la redeschiderea circulației.

(sursa: Mediafax)