Haos pe calea ferată: Trenurile spre și dinspre litoral sunt blocate!

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Compania CFR Călători anunță că traficul este temporar întrerupt pe Magistrala 800, în zona stației Fetești.
A fost înregistrat un incident produs la pantograful unei locomotive aparținând unui operator privat de transport feroviar de marfă.
În urma incidentului, alimentarea cu tensiune în zona stației Fetești a fost întreruptă.
Mai multe trenuri de călători staționează până la redeschiderea circulației.
(sursa: Mediafax)
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