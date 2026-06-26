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Haos pe calea ferată: Trenurile spre și dinspre litoral sunt blocate!

de Redacția Jurnalul    |    26 Iun 2026   •   18:02
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Haos pe calea ferată: Trenurile spre și dinspre litoral sunt blocate!
Toate trenurile spre mare sunt oprite în urma unei defecțiuni

 Mai multe trenuri care merg sau se întorc dinspre litoral sunt blocate, vineri după-amiaza, după ce în stației fetești alimentarea cu tensiune a fost întreruptă.

Compania CFR Călători anunță că traficul este temporar întrerupt pe Magistrala 800, în zona stației Fetești.

A fost înregistrat un incident produs la pantograful unei locomotive aparținând unui operator privat de transport feroviar de marfă.

În urma incidentului, alimentarea cu tensiune în zona stației Fetești a fost întreruptă.

Mai multe trenuri de călători staționează până la redeschiderea circulației.

(sursa: Mediafax)

 

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Subiecte în articol: litoral trenuri blocate
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