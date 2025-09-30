Litoralul românesc, în declin: scăderi de până la 30% în sezonul 2024

Primele date arată că la unele hoteluri scăderea numărului de pachete vândute a fost 30% față de anul precedent, dar, în medie, este undeva 10-15% pe litoralul românesc.

„Vom vedea mai clar din ce vor spune statisticile oficiale, dar trebuie să ne gândim la faptul că nu mai sunt tichetele de vacanță și atunci e clar, o parte vine de acolo, pentru că tichetele erau un stimulent de vânzare, nu neapărat un mod de achiziție. Iar un alt mare pericol este faptul că suntem în Schengen și acum pot să călătorească fără niciun fel de probleme, fără restricții, fără să stea în vămi către Bulgaria, către Grecia, Croația sau alte țări care au litoral nu neapărat mai ofertant, dar poate mai exotic sau pe care doreau să și-l ating românii până acum și nu și-au permis”, a declarat președintele ANAT Sud-Est în cadrul evenimentului de debut din seria „Portret România” a MEDIAFAX, dedicat municipiului reședință de județ de la malul mării: „Constanța – Hub economic. Pilon strategic în dezvoltarea României”.

O altă cauză este, potrivit lui Cristian Bărhălescu, faptul că nu există o unire pe litoralul românesc, o unire care să meargă în promovare ca litoralul românesc și nu Mamaia, Eforie, Mangalia, Vamă către destinații le țintă și în principal către piața din România, care este 99% din piața care vine pe litoral.

„Atunci când se duc să se promoveze, să promoveze unitar, pentru că în acest moment litoralul nu are un brand, litoral nu are un scop comun, nu are o misiune nouă, o strategie și trebuie făcută aceasta și urmată. A făcut Consiliul Județean recent, la OMD înființat, și sperăm ca ei să se țină de el, să ajungă acolo unde și-au propus prin acel obiectiv”, consideră Cristian Bărhălescu.

Potrivit acestuia, pe fondul perspectivei de criză, cu creșterea așteptată a inflației, mulți și-au redus bugetele de vacanță, au redus și perioada de ședere.

„Sunt turiști care vin și pe litoral și merg și în străinătate, nu sunt care merg doar în străinătate sau merg doar pe litoral ori la munte. De aceea cred că va trebui să se reașeze puțin litoralul românesc și să reușească să-și atragă punga de clienți pe care o are. E adevărat, datorită crizei, perspectivei de criză, mulți și-au redus bugetele de vacanță, au redus și perioada de ședere, dar depinde și de noi cum ne promovăm cu serviciile, calitatea lor și de asemenea, prețurile pe care le vor vom putea pune pentru anul viitor”.

(sursa: Mediafax)