Încep lucrările la drumurile peste conductele de gaze din Capitală. Prefectul închide un tronson

După vizita făcută luni în Sectorul 3, împreună cu reprezentanți ai Transgaz, ai Primăriei Sectorului 3, ai Inspectoratului de Stat în Construcții și ai IGSU, prefectul Capitalei a explicat situația găsită pe teren și motivele pentru care a decis intervenții imediate. Evaluarea la fața locului a confirmat faptul că mai multe străzi au fost amenajate direct peste magistralele de gaze, într-un mod care pune în pericol siguranța publică.

„Siguranța bucureștenilor este prioritatea mea principală. De aceea, am dispus începerea lucrărilor de punere în siguranță, începând cu zonele care prezintă cel mai mare risc”, a transmis Andrei Nistor.

Primul tronson care se închide este cel de pe strada Brățării, cuprins între sensul giratoriu de la intersecția cu strada Gura Făgetului și intersecția cu Drumul Gura Putnei. Drumul va fi închis traficului pentru a permite intervențiile tehnice ce urmează a fi realizate împreună cu specialiștii Transgaz.

Pentru restul străzilor din zonă, unde traficul va rămâne deschis, prefectul a anunțat măsuri temporare menite să reducă riscurile. „Vor fi instituite limitări de viteză pe cele 11 străzi din zona Gurilor / Brățării astfel încât să reducem orice risc până la finalizarea intervențiilor”, a transmis Andrei Nistor.

Transgaz a prezentat deja soluțiile tehnice necesare pentru punerea în siguranță a zonei: săpături până la nivelul conductelor, montarea unor tuburi de protecție și refacerea infrastructurii după finalizarea lucrărilor.

Grupul de lucru format împreună cu instituțiile responsabile își va continua activitatea în ritm accelerat, pentru „a stabili un plan complet de măsuri” și pentru a clarifica responsabilitățile fiecărei părți implicate, spune prefectul. „Vom comunica public concluziile și responsabilitățile fiecărei instituții implicate, inclusiv rolul Primăriei Sectorului 3 în eliminarea pericolului creat”, le-a transmis Nistor cetățenilor.

El a atras atenția că urmează o perioadă dificilă în trafic, însă spune că nu există alternativă și că toate etapele vor fi prezentate transparent: „Știm că perioada următoare poate aduce disconfort, însă siguranța oamenilor nu e negociabilă. Vă vom ține la curent cu fiecare etapă”.

Mesajul prefectului a stârnit reacții diverse din partea bucureștenilor. Unii apreciază intervenția instituției. „În sfârșit un prefect pentru oameni, nu pentru gașca primarului de sector”, scrie un utilizator. Alții au criticat măsurile anunțate: „Limitarea de viteză este o prostie… trebuie limitat tonajul, nu viteza”.

Nu au lipsit nici acuzațiile cu miză politică. „Problema devine urgentă fix acum, pentru vizibilitate electorală”, susține o comentatoare. Mulți locuitori cer lămuriri privind costurile și responsabilitatea: „Cine plătește lucrările? E cineva vinovat?” sau „Vreo plângere penală ați făcut? Cu ce bani faceți relocarea?”

Au apărut și sesizări privind posibile lucrări pe proprietăți private. „Porțiunea din Brățării a fost asfaltată fără expropriere. Sperăm că Prefectura nu va face o altă activitate ilegală de reasfaltare pe proprietățile private”.

„Ideea este să căutăm să nu mai murim, din când în când, inutil!”, a scris un utilizator. Măsurile anunțate au provocat și ironii la adresa situației: „1-0 pentru Robert Negoiță”, notează un cititor.

