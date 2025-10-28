MAE: Atenționări de călătorie în Cuba, Bahamas și Jamaica din cauza uraganului Melissa

Ministerul Afacerilor Externe avertizează cetățenii români care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Republica Cuba sau în Uniunea Bahamas că autoritățile naționale ale acestor state au decretat stare de urgență ca urmare a apropierii uraganului Melissa.

Sunt vizate de starea de alertă centrul și estul insulei Cuba - provinciile Camaguey, Las Tunas, Holguin, Granma, Santiago de Cuba și Guantanamo, respectiv provinciile centrale Ciego de Avila și Sancti Spiritus.

Se estimează că fenomenul meteo va ajunge în Cuba în zilele de 28-29 octombrie 2025, apoi se va deplasa către Uniunea Bahamas, unde va produce fenomene meteo extreme în cursul zilei de 29 octombrie 2025.

Autoritățile Uniunii Bahamas au anunțat evacuarea locuitorilor din insulele Inagua, Acklins, Crooked, Mayaguana și Ragged.

Autoritățile jamaicane au emis un ordin de evacuare a populației în principalele zone afectate: Port Royal, Kingston; Portland Cottage și Rocky Point, Clarendon; Old Harbour Bay, St. Catherine; Taylor Land, Bull Bay, New Haven și Riverton City, St. Andrew.

MAE recomandă cetățenilor români să respecte instrucțiunile autorităților locale și să acceseze paginile de internet ale instituțiilor specializate care monitorizează evoluția sistemului tropical: Institutul Național de Meteorologie din Jamaica, Tropical Storm Melissa - Jamaica Information Service și Centrul Național al Uraganelor din SUA (https://www.nhc.noaa.gov/cyclones/).

Cetățenii români aflați în zonele ce urmează a fi afectate de aceste condiții meteorologice, precum și cei care se confruntă cu situații deosebite sau urgențe pot contacta Ambasada României la Havana la numărul de telefon de permanență +53/52868386.

