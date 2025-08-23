Maia Sandu, la 86 de ani de la Pactul Ribbentrop-Molotov: „Două regimuri totalitare au decis să împartă lumea. S-au petrecut tragedii cumplite”

„Astăzi se împlinesc 86 de ani de la semnarea Pactului Ribbentrop-Molotov, prin care două regimuri totalitare au decis să împartă lumea, ignorând dreptul popoarelor la libertate și demnitate. Ce a urmat știm cu toții: milioane de oameni au fost dezrădăcinați, trimiși în lagăre sau uciși. În țara noastră s-au petrecut tragedii cumplite – bunicii și străbunicii noștri au trăit deportările, foametea, frica și lipsurile”, a scris Maia Sandu pe Facebook.

Președinta Republicii Moldova a subliniat că lecțiile istoriei sunt actuale și astăzi, când există încercări de a redesena granițe prin forță și de a diviza societățile.

„Vedem și la noi politicieni care doresc să ne dezbine și să ne tragă înapoi în întunericul dictaturii și al fricii, acolo unde nu trebuie să revenim niciodată”, a avertizat lidera de la Chișinău.

Ea a reafirmat că Republica Moldova și cetățenii săi au ales „drumul libertății, al democrației și al păcii”.

„Să avem grijă ca acest drum să fie unul ireversibil. Doar așa putem onora memoria celor care au suferit și putem construi o țară puternică, liberă și europeană”, a conchis Maia Sandu.

Președinta Republicii Moldova s-a întâlnit astăzi cu premierul României, Ilie Bolojan, aflat într-o vizită de lucru la Chișinău.

Discuțiile au vizat proiectele bilaterale menite să îmbunătățească viața cetățenilor de pe ambele maluri ale Prutului, aspecte legate de securitatea regională, dar și integrarea europeană a Republicii Moldova.

Maia Sandu a subliniat importanța unui efort comun pentru contracararea interferențelor externe care încearcă să submineze democrațiile din cele două țări.

(sursa: Mediafax)