Statul intervine la Mangalia: Ajutor financiar de 5.000 de lei pentru fiecare angajat concediat

Prin proiectul de HG, se propune instituirea acordării de ajutoare de urgenţă pentru sprijinirea unor persoane afectate de intrarea în faliment a Şantierului Naval Mangalia, judeţul Constanţa, din bugetul alocat Ministerului Muncii.



"Ajutoarele de urgenţă se acordă persoanelor menţionate, indiferent de veniturile lor sau ale familiilor acestora, în cuantum de 5.000 lei pentru fiecare persoană. Potrivit informaţiilor de la nivelul Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Constanţa, în această situaţie se află peste 1.050 persoane care necesită sprijin pentru depăşirea situaţiei de necesitate şi reducerea riscului de excluziune socială", se arată în Nota de fundamentare care însoţeşte proiectul de act normativ.



Ajutoarele de urgenţă se acordă în limita sumei totale de 6 milioane de lei, iar cele nominale se aprobă, prin notă, de către ministrul Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii Sociale sau persoana desemnată în acest scop.



"Sumele individuale se stabilesc în cuantumul prevăzut de prezenta hotărâre a Guvernului, pe bază de borderouri întocmite de Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Constanţa. Borderourile se avizează de prefectul judeţului Constanţa şi de Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Constanţa. Prin derogare de la prevederile art. 54 şi 55 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.154/2022, pentru acordarea acestor ajutoare de urgenţă nu este necesară completarea unei cereri de către persoana afectată de intrarea în faliment a şantierului şi nici efectuarea de verificări în teren. Plata ajutorului de urgenţă se va putea efectua atât în numerar, direct titularului, cât şi în cont bancar, caz în care titularul îşi va exprima opţiunea în scris pe baza unei declaraţii pe propria răspundere", conform Notei.



Data limită până la care poate fi solicitată plata ajutoarelor de urgenţă este 10 decembrie 2026. Plata ajutoarelor de urgenţă se asigură din bugetul aprobat pe anul 2026 al MMFTSS.



Şantierul Naval Mangalia a intrat în procedura de faliment, după ce creditorii au respins planul de reorganizare care prevedea atragerea unui investitor strategic, potrivit anunţului făcut de Casa de Insolvenţă Transilvania(CITR), administratorul judiciar al şantierului. Decizia deschide calea lichidării şi a opririi treptate

a activităţii.



Şantierul Naval Mangalia este unul dintre cei mai mari angajatori din zonă, iar intrarea în faliment riscă să afecteze direct câteva mii de locuri de muncă şi activitatea economică locală.



Pe 31 martie, Guvernul a aprobat plata salariilor angajaţilor din Fondul de Garantare pentru o perioadă de şapte luni, o măsură menită să limiteze impactul social imediat, însă această măsură nu soluţionează toate aspectele socio-economice ale persoanelor care îşi pierd, astfel, locul de muncă şi siguranţa zilei de mâine pentru ei şi familiile lor, conform proiectului.



"Ţinând cont de situaţia deosebită în care se află angajaţii Şantierului Naval Mangalia - Damen Shipyards Mangalia SA şi familiile acestora, se impune necesitatea de a interveni pentru sprijinirea acestora", transmite documentul. AGERPRES