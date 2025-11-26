x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Observator Marian Vanghelie, implicat într-un scandal în miez de noapte pe străzile Capitalei

Marian Vanghelie, implicat într-un scandal în miez de noapte pe străzile Capitalei

de Redacția Jurnalul    |    26 Noi 2025   •   10:20
Marian Vanghelie, implicat într-un scandal în miez de noapte pe străzile Capitalei
Sursa foto: Hepta/Marian Vanghelie

Miercuri, în jurul orei 03.10, un echipaj de poliție aflat pe Strada Nicolae G. Caramfil nr. 74 din București a fost sesizat de o femeie care a reclamat că este urmărită în trafic.

Potrivit acesteia, un autoturism ar fi urmărit-o prin mai multe zone din București și Voluntari, iar pe Bulevardul Pipera pasagerul mașinii, care conform surselor Mediafax ar fi Marian Vanghelie, ar fi înjurat-o și ar fi amenințat-o cu moartea.

În timp ce polițiștii discutau cu femeia pentru a stabili împrejurările, în zona a ajuns și Marian Vanghelie. Fostul primar de sector a susținut contrariul, declarând că el ar fi fost, de fapt, cel urmărit de autoturismul condus de femeie, pe mai multe străzi, și că nu ar fi vorbit deloc cu aceasta.

Cei doi le-au declarat polițiștilor că nu se cunosc. Polițiștii le-au explicat celor doi că pot cere ordin de protecție și pot depune plângere pentru amenințări sau hărțuire. Finalul? Total neașteptat pentru un scandal atât de zgomotos: ambele persoane au refuzat să completeze formularul pentru ordin de protecție și să depună plângere.

Marian Vanghelie face același lucru, refuzând orice demers oficial. Cazul rămânând, deocamdată, la nivel de sesizare verbală.

 

(sursa: Mediafax)

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: Marian Vanghelie scandal miez de noapte
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri