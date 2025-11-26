Marian Vanghelie, implicat într-un scandal în miez de noapte pe străzile Capitalei

Potrivit acesteia, un autoturism ar fi urmărit-o prin mai multe zone din București și Voluntari, iar pe Bulevardul Pipera pasagerul mașinii, care conform surselor Mediafax ar fi Marian Vanghelie, ar fi înjurat-o și ar fi amenințat-o cu moartea.

În timp ce polițiștii discutau cu femeia pentru a stabili împrejurările, în zona a ajuns și Marian Vanghelie. Fostul primar de sector a susținut contrariul, declarând că el ar fi fost, de fapt, cel urmărit de autoturismul condus de femeie, pe mai multe străzi, și că nu ar fi vorbit deloc cu aceasta.

Cei doi le-au declarat polițiștilor că nu se cunosc. Polițiștii le-au explicat celor doi că pot cere ordin de protecție și pot depune plângere pentru amenințări sau hărțuire. Finalul? Total neașteptat pentru un scandal atât de zgomotos: ambele persoane au refuzat să completeze formularul pentru ordin de protecție și să depună plângere.

Marian Vanghelie face același lucru, refuzând orice demers oficial. Cazul rămânând, deocamdată, la nivel de sesizare verbală.

(sursa: Mediafax)