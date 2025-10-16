Mașină de Poliție cuprinsă de flăcări, în timpul unei misiuni, în Sălaj

Din fericire, polițiștii au reușit să se salveze la timp și să evacueze documentele și echipamentele din vehicul.

O autospecială marca Dacia Duster, aflată în dotarea Poliției, a fost distrusă de un incendiu izbucnit în timpul unei misiuni, în județul Sălaj, potrivit unor imagini publicate de sindicatul Europol.

Potrivit informațiilor, patrula de poliție a observat miros de fum provenind din compartimentul motor, iar la scurt timp au apărut flăcări vizibile. Incidentul s-a produs după ce echipajul ajunsese deja la fața locului, în urma unei sesizări primite prin SNUAU 112.

Polițiștii au evacuat vehiculul și au reșit să salveze mijloacele din dotare și documentele profesionale.

„Ne punem speranța că nu va exista vreun ‘specialist’ care să găsească o vinovăție în sarcina colegilor pentru a identifica un țap ispășitor”, transmite Europol.

(sursa: Mediafax)