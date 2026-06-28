Metoda virală cu folie de aluminiu pe geamuri, pusă la încercare. Câte grade s-au câștigat în casă

Pe rețelele sociale circulă un truc viral de răcorire a locuinței în zilele toride: lipirea foliei de aluminiu pe ferestre. Un test recent arată dacă metoda are într-adevăr efect, scrie Mirror.

Trucul cu folia de aluminiu lipită pe ferestre a devenit unul dintre cele mai discutate sfaturi de răcorire în perioadele de caniculă. Numeroase persoane au confirmat pe rețelele sociale eficiența metodei.

Un reporter a testat personal trucul, lipind folie de aluminiu pe ferestrele biroului de acasă peste noapte, înainte de o zi cu temperaturi ridicate. A măsurat apoi temperatura din această cameră și a comparat-o cu alte zone ale locuinței.

Diferența a fost vizibilă: camera acoperită cu folie a rămas cea mai răcoroasă parte a casei. Termometrul a indicat 36°C în sufragerie, fără folie, în timp ce în biroul acoperit temperatura a scăzut la 31°C.

Specialiștii recomandă, totuși, fixarea foliei pe partea exterioară a ferestrelor, nu pe cea interioară, pentru a preveni supraîncălzirea geamului.

Ferestrele deschise, o greșeală frecventă pe caniculă

O altă tehnică tot mai populară este menținerea ferestrelor închise în cele mai călduroase momente ale zilei, în loc să fie deschise. Metoda poate părea contraintuitivă, dar are o explicație simplă.

Un specialist în sisteme de încălzire și răcire explică faptul că deschiderea ferestrelor la momentul nepotrivit poate încălzi și mai mult locuința. Dacă aerul de afară este mai cald decât cel din interior, deschiderea ferestrelor lasă mai multă căldură să intre în casă.

Recomandarea este să ții ferestrele închise pe durata celei mai călduroase părți a zilei și să le deschizi mai târziu, seara, odată ce afară se răcorește.

Ce poți aștepta, de fapt, de la un ventilator

Pornirea unui ventilator este una dintre primele soluții la care apelează oamenii pe caniculă, dar efectul real este diferit de ce se crede în general. Potrivit specialistului citat, ventilatoarele nu scad temperatura din cameră.

Un ventilator mișcă aerul, creând o senzație de răcoare pe piele, fără să reducă efectiv temperatura din încăpere. Pentru un efect mai bun, ventilatorul poate fi combinat cu alte metode, precum închiderea ferestrelor sau folosirea foliei de aluminiu.

(sursa: Mediafax)