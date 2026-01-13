Recomandările Ministerul Sănătăţii pentru perioada de ger din România. Cum se pot proteja oamenii

„În aceste zile cu temperaturi extrem de scăzute, Ministerul Sănătăţii recomandă populaţiei să asculte sfatul medicilor, să evite deplasările în spații deschise și expunerea la frig, să respecte regulile de igienă pentru evitarea îmbolnăvirilor şi să consume alimente bogate în proteine, fructe şi legume”, se arată în informare publicată, marți, Ministerul Sănătății pe Facebook.

Pentru a se proteja de frig, Ministerul Sănătății le recomandă cetățenilor să evite deplasările în aer liber, dar și expunerea prelungită la frig, mai ales a mâinilor și picioarelor, pentru a preveni degerăturile.

Românii sunt îndemnați să nu iasă din casă fără haine călduroase, căciuli, mănuși, fular, și încălțăminte adecvată, dar și să evite umezeala.

În ceea ce privește alimentația, cetățenii sunt sfătuiți să consume alimente bogate în proteine, fructe și legume, dar și să evite consumul de alcool.

Ministerul Sănătății recomandă și respectarea regulilor de igienă, în special spălarea mâinilor cu apă și săpun.

În ceea ce privește căldura, românii sunt îndemnați să încălzească corespunzător locuințele și nu folosească instalații improvizate, pentru a preveni intoxicațiile cu monoxid de carbon.

Recomandări pentru copii și vârstnici

Ministerul a emis și o serie de recomandări adresată persoanelor vulnerabile. Vâstnicii și bolnavii cronici, dar și pentru copii.

„Persoanele vârstnice, mai ales cele cu afecțiuni cardiace/respiratorii, trebuie să evite deplasările și locurile aglomerate”, se arată în informarea publicată de Minister.

În ceea ce-i privește pe copii, Ministerul Sănătății avertizează că ei nu trebuie lăsați să aștepte singuri în mașini parcate. De asemenea, părinților li se recomandă să evite drumurile lungi în mașini neîncălzite corespunzător.

Ministerul Sănătății monitorizează, prin DSP, situația în spitale pentru a primi și interna un număr cât mai mare de pacienți. De asemenea, serviciile județene de ambulanță vor suplimenta numărul de echipaje și mașinile de intervenție, în cazul în care este necesar, potrivit informării.

ANM a anunțat, marți dimineață, că perioada de frig se va prelungi până la sfârșitul lunii februarie.

(sursa: Mediafax)