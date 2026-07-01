Fidelis revine cu randamente mari: Câștiguri de până la 7,55% pe an pentru banii plasați la Ministerul Finanțelor

Persoanele fizice rezidente şi nerezidente cu vârsta de peste 18 ani pot subscrie în titlurile de stat Fidelis prin intermediul băncilor partenere BT Capital Partners, Salt Bank & Banca Transilvania, Banca Comercială Română, BRD - Groupe Societe Generale, UniCredit Bank şi TradeVille în parteneriat cu Libra Bank. Titlurile sunt listate la Bursa de Valori Bucureşti.



În ediţia din iulie, pentru emisiunile în lei, investitorii beneficiază de dobânzi de 6,30% pentru scadenţa la doi ani, 6,85% pentru scadenţa la patru ani şi 7,55% pentru scadenţa la zece ani.



Pentru emisiunile în euro, dobânzile oferite sunt de 3,90% pentru scadenţa la trei ani, 4,80% pentru scadenţa la cinci ani şi 6,20% pentru scadenţa la zece ani.



Potrivit sursei citate, Ministerul Finanţelor continuă şi campania "România are sânge de rocker", derulată în parteneriat cu "Morning Glory cu Răzvan Exarhu" şi Rock FM, pentru încurajarea donării de sânge.



În acest context, tranşa specială dedicată donatorilor de sânge, emisă în lei cu scadenţa la doi ani, oferă o dobândă de 7,30%. Pot beneficia de aceasta persoanele care fac dovada donării de sânge începând cu 1 februarie 2026.



Pentru donatorii-investitori, pragul minim de subscriere este redus de la 5.000 de lei la 500 de lei, în limita unui plafon maxim de 100.000 de lei.



Investitorii în titlurile Fidelis beneficiază de venituri neimpozabile, posibilitatea de a vinde titlurile înainte de maturitate şi flexibilitate în administrarea portofoliului.



Valoarea nominală a unui titlu de stat Fidelis este de 100 de lei pentru emisiunile în lei şi de 100 de euro pentru cele în euro. Pragul minim de subscriere este de 5.000 de lei, respectiv 1.000 de euro.

AGERPRES