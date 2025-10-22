Ministrul Sănătăţii: Caravanele mobile organizate de unităţile medicale private vor fi decontate de CNAS

Ministrul a făcut această precizare în cadrul conferinţei "Cum găseşti cel mai apropiat centru unde îţi poţi face o mamografie gratuită?", organizată de Federaţia Asociaţiilor Bolnavilor de Cancer.



"În pachetul de reformă, pachetul doi, care a fost adoptat şi a fost unul dintre puţinele - dacă nu chiar singurul - pachet care a fost declarat constituţional de CCR, şi aşteptăm în viitorul apropiat, cred eu, săptămâna viitoare, să apară în Monitorul Oficial, există un articol introdus acolo, apropo de caravanele mobile, prin care Casa Naţională de Asigurări de Sănătate va deconta serviciile medicale realizate de către caravanele mobile - atât pentru unităţile publice, în parteneriat cu o asociaţie, ONG-uri şi aşa mai departe, cât şi pentru unităţile private care vor să desfăşoare activitate de screening. Avem exemple în care multe unităţi, multe spitale, branduri, mă rog, de furnizori privaţi de sănătate, au organizat până acum caravane mobile de screening în zone izolate", a spus Rogobete.



Ministrul a subliniat că este firesc ca statul, prin Ministerul Sănătăţii şi CNAS, să sprijine astfel de iniţiative, care reprezintă un parteneriat corect şi transparent atât cu organizaţiile neguvernamentale, cât şi cu mediul privat din sănătate.



Rogobete a mai precizat că, în trecut, România a ratat oportunitatea de a folosi fonduri europene nerambursabile, din cauza unei proaste gestionări administrative.



"În ultimii ani de zile am pierdut milioane de euro, fonduri europene nerambursabile, pentru că am avut tot felul de programe - şi programe cu zeci de obiective şi de activităţi - care nu au putut fi implementate. Pentru că au fost făcute, sigur, de oameni cu bună credinţă, dar care nu au legătură cu sistemul şi care nu înţeleg cum funcţionează sistemul de sănătate, motiv pentru care multe din ele nu au putut fi implementate şi Comisia Europeană nu a decontat sumele pentru acele activităţi", a explicat ministrul Sănătăţii.

AGERPRES