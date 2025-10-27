Miros de gaz pe strada Ion Câmpineanu din Capitală, intervenție a echipelor ISU

Un apel la 112 a anunțat, luni, prezența unui miros de gaz pe strada Ion Câmpineanu din București.

Potrivit ISU București-Ilfov, la fața locului a fost identificată o problemă la o țeavă subterană stradală, iar echipele specializate ale companiei de gaze au intervenit pentru remedierea defecțiunii.

Echipajul ISUBIF a asigurat zona prin balizare și a restricționat parțial accesul pietonal, precum și complet traficul auto în perimetrul intervenției.

Reprezentanții companiei de gaze au anunțat ulterior că problema tehnică a fost remediată, iar zona este în siguranță.

(sursa: Mediafax)