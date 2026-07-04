Misiune de viață și de moarte: un elicopter Black Hawk a transportat organe pentru transplant

Un elicopter Black Hawk al Inspectoratului General de Aviație al Ministerului Afacerilor Interne a participat sâmbătă la o misiune de transport aerian de organe, după o intervenție de prelevare desfășurată la Oradea.

Inspectoratul General de Aviație al MAI a anunțat că misiunea a fost finalizată cu succes și a implicat transportul unei echipe medicale și al organelor prelevate de la un donator.

Elicopterul Black Hawk a decolat din București spre Oradea cu o echipă formată din cinci chirurgi ai Institutului Clinic Fundeni. Medicii au prelevat ficatul unui donator aflat la Spitalul Clinic Județean de Urgență Bihor. O altă echipă medicală a prelevat o pereche de cornee.

Potrivit MAI, echipele Inspectoratului pentru Situații de Urgență Bihor au asigurat transportul rapid al medicilor și al organelor între spital și Aeroportul Internațional Oradea. La revenirea în Capitală, elicopterul a aterizat pe terenul Facultății de Pompieri. Locul a fost ales datorită apropierii de Institutul Clinic Fundeni.

Ficatul a fost transportat imediat la unitatea medicală. Corneele au ajuns ulterior la Institutul Clinic de Urgențe Oftalmologice București. Transportul acestora a fost coordonat de Agenția Națională de Transplant.

Inspectoratul General de Aviație a subliniat că, în misiunile de transport de organe, timpul este esențial pentru reușita intervențiilor medicale. Instituția a precizat că elicopterele Black Hawk și cooperarea dintre echipele medicale și structurile de intervenție permit desfășurarea rapidă a unor astfel de operațiuni. MAI a transmis mulțumiri tuturor echipelor implicate pentru mobilizarea în această misiune.

Elicopterele Black Hawk operate de Inspectoratul General de Aviație sunt folosite atât în misiuni de căutare și salvare, stingerea incendiilor și intervenții în situații de urgență, cât și pentru transportul echipelor medicale și al organelor destinate transplantului, atunci când fiecare minut poate face diferența pentru pacienții aflați în stare critică.

(sursa: Mediafax)