Gest suprem de iubire: un tată și-a donat rinichiul pentru a-și salva copilul de 9 ani și 20 de kg

"Miercuri, la Institutul Clinic de Urologie şi Transplant Renal Cluj-Napoca, un copil de 9 ani, cu o greutate de doar 20 kg, a primit şansa la o viaţă mai bună printr-un transplant renal de la tatăl său. Este un moment profund emoţionant, care vorbeşte despre curaj, încredere şi despre forţa extraordinară a familiei. Gestul tatălui său reprezintă una dintre cele mai frumoase forme de dăruire: oferirea unei părţi din sine pentru viitorul propriului copil", a anunţat, vineri, dr. Florin Elec, medic primar urolog, într-o postare pe Facebook.



Potrivit acestuia, la ICUTR Cluj-Napoca au fost deja realizate, în acest an, 45 de transplanturi renale.



"Această intervenţie reprezintă al 45-lea transplant renal realizat anul acesta la ICUTR Cluj-Napoca, confirmând încă o dată rolul centrului nostru ca reper naţional în transplantul renal, inclusiv pediatric. Astăzi, activitatea de transplant continuă la ICUTR, unde sunt programate încă două intervenţii de transplant renal de la donator aflat în moarte cerebrală. Fiecare astfel de intervenţie înseamnă o nouă şansă pentru pacienţii aflaţi pe lista de aşteptare şi o dovadă a importanţei donării de organe. Mulţumim familiei donatorului, echipelor medicale implicate şi tuturor celor care fac posibil, zi de zi, acest efort complex: medici, asistente, coordonatori de transplant, ATI, bloc operator, laborator, imagistică şi întreg personalul ICUTR. Transplantul renal înseamnă viaţă", a mai menţionat dr. Florin Elec, potrivit AGERPRES