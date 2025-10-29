Ultima gardă a dr. Ștefania Szabo: Procurorii verifică stocurile de propofol, diazepam și tramadol din farmacia spitalului

Tot miercuri este programată și necropsia, însă familia a cerut ca examinarea să fie făcută de un medic legist agreat, solicitare care ar putea amâna procedura cu câteva zile, potrivit surselor judiciare citate de sansanews.ro.

Verificări extinse la spital

Anchetatorii au extins cercetările și în secțiile ATI și UPU, unde se folosește frecvent propofolul, un anestezic puternic care, administrat în doze greșite, poate fi fatal.

Se verifică cine a avut acces la medicamentele cu regim special, ce cantități au fost eliberate și cine a semnat pentru preluarea lor. Totodată, polițiștii au cerut imaginile de pe camerele de supraveghere din spital, pentru a reconstitui ultimele ore ale medicului.

„Luni seară, înainte de a merge în camera de gardă, doctorița ar fi coborât la UPU, unde ar fi consultat câțiva pacienți. Apoi nu a mai fost văzută. Colegii au crezut că se odihnește, iar urgențele au fost preluate de celălalt medic aflat în gardă”, scrie sansanews.ro.

Din informațiile apărute, în camera de gardă au fost găsite o seringă goală și o cutie de medicamente.

Un medic dedicat, copleșit de oboseală

Ștefania Szabo, în vârstă de 37 de ani, era chirurg și director medical al unității. Era cunoscută pentru profesionalismul ei și pentru ritmul intens de muncă — cel puțin șapte gărzi pe lună, potrivit colegilor.

Aceștia vorbesc despre o femeie devotată pacienților, dar „epuizată și sleită de puteri” în ultimele luni. Cazul readuce în atenție fenomenul burnout-ului din sistemul medical românesc, unde volumul de muncă, lipsa personalului și presiunea continuă pot avea consecințe tragice.

Probleme personale și divorț recent

Potrivit informațiilor publice, medicul trecea printr-o perioadă dificilă pe plan personal. În urmă cu opt luni, a divorțat de soțul său, ofițer de poliție judiciară. Cei doi au avut mai multe procese legate de împărțirea bunurilor și revenirea la numele de dinainte de căsătorie.

Conform declarației de avere, Szabo deținea o casă de 135 mp și un teren în Buzău, precum și o cotă parte dintr-un apartament în București moștenit de la familie. Avea, de asemenea, două autoturisme BMW și aproximativ 3.200 lei în conturi.

Ultima apariție publică

Cu doar o zi înainte de tragedie, doctorița participase la inaugurarea extinderii secției de Pneumologie. În cadrul evenimentului, ea a discutat despre un incident relatat pe rețelele sociale de o mamă care acuza neglijență medicală.

„Pe secție nu au existat discuții sau conflicte. Situația a fost tratată profesional”, spunea atunci Szabo, într-o declarație publică.

Ipoteze și investigații în curs

Surse apropiate anchetei au declarat pentru Observator că medicul obișnuia să-și administreze sedative puternice. În seara tragediei, le-ar fi cerut colegilor propofol, substanță care încetinește ritmul cardiac și, fără dozaj corect, poate fi mortală.

În trecut, fusese oprită în trafic pentru viteză excesivă, dar nu a fost testată pentru consum de substanțe interzise.

Autoritățile au dispus o expertiză toxicologică completă, care urmează să stabilească dacă decesul a fost cauzat de o supradoză accidentală sau intenționată.

O moarte care ridică întrebări despre sistem

Moartea doctoriței Ștefania Szabo nu este doar o tragedie personală, ci și un semnal de alarmă pentru sistemul medical românesc.

Colegii spun că lucra până la epuizare, iar presiunea constantă, combinată cu stresul personal, poate fi un factor declanșator fatal.

Într-un spital în care medicii duc lipsă de resurse și de odihnă, oboseala extremă devine o boală colectivă, greu de recunoscut și și mai greu de tratat.

Cazul rămâne în anchetă, iar familia a cerut ca la autopsie să participe un medic legist independent din București, pentru o a doua opinie.