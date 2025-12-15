Moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Ilie Bolojan a fost respinsă

x close
de Redacția Jurnalul    |    15 Dec 2025   •   17:09
Sursa foto: Parlament/A fost respinsă a cincea moțiune de cenzură împotriva Guvernului

Moțiunea de cenzură inițiată de Grupul PACE și semnată și de parlamentari AUR, împotriva Guvernului Ilie Bolojan, a fost respinsă, luni, pentru că nu a întrunit numărul necesar de voturi. Parlamentarii PSD au stat în bănci și nu au votat.

Moțiunea de cenzură a fost inițiată de 117 parlamentari.

Numărul total de parlamentari este de 463, din care prezenți luni au fost 420, iar 141 au votat.

Din voturile total exprimate, au fost 139 de voturi pentru moțiune, două contra și niciun vot anulat.

Moțiunea se adoptă cu majoritatea senatorilor și deputaților, astfel că nu a fost întrunită majoritatea voturilor, moțiunea de cenzură fiind respinsă.

(sursa: Mediafax)

 

Subiecte în articol: motiune de cenzura bolojan
