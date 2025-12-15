Moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Ilie Bolojan a fost respinsă

Moțiunea de cenzură a fost inițiată de 117 parlamentari.

Numărul total de parlamentari este de 463, din care prezenți luni au fost 420, iar 141 au votat.

Din voturile total exprimate, au fost 139 de voturi pentru moțiune, două contra și niciun vot anulat.

Moțiunea se adoptă cu majoritatea senatorilor și deputaților, astfel că nu a fost întrunită majoritatea voturilor, moțiunea de cenzură fiind respinsă.

(sursa: Mediafax)