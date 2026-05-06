A murit Iosif Boda, fost consilier al lui Ion Iliescu, diplomat și analist politic. Avea 80 de ani

Fost consilier prezidențial al lui Ion Iliescu, ambasador, deputat și analist politic, Iosif Boda a rămas în memoria publică drept un om al ideilor, al echilibrului și al analizei lucide.

Vestea decesului a fost anunțată de copiii săi, Daniel și Ștefan, printr-un mesaj publicat în presa locală din Sălaj.

„Cu inimile împietrite de durere anunțăm trecerea în eternitate a scumpului nostru tată IOSIF BODA”, au transmis aceștia.

O viață dedicată ideilor și politicii

Iosif Boda s-a născut pe 9 martie 1946, la Jibou, în județul Sălaj. De etnie maghiară, și-a asumat identitatea cu discreție și demnitate, fiind considerat un promotor al dialogului și al reflecției intelectuale.

A absolvit Facultatea de Filosofie a Universității București, remarcându-se încă din perioada studenției prin interesul pentru logică și filosofie. Lucrarea sa de licență, dedicată principiului identității la Leibniz, anticipa parcursul unui intelectual preocupat de mecanismele gândirii și ale puterii.

Cariera sa a început în cercetarea sociologică și academică, activând ulterior ca asistent și lector universitar. În anii ’70 și ’80 a fost implicat în cercetarea politică și socială, inclusiv ca secretar științific al Institutului de Științe Politice.

O bursă de studii la Sorbona i-a oferit o perspectivă occidentală rar întâlnită în acea perioadă în România și i-a consolidat profilul de analist atent la evoluțiile politice și sociale.

Rol important după Revoluția din 1989

După căderea regimului comunist, Iosif Boda a devenit membru al Consiliului Provizoriu de Uniune Națională (CPUN), iar în martie 1990 a fost numit consilier al lui Ion Iliescu.

Ulterior, a ocupat funcția de director al Direcției de informare, sinteze și documentare din cadrul Administrației Prezidențiale, fiind implicat în construirea noilor instituții democratice ale României.

A fost considerat una dintre vocile influente din cercul apropiat al președintelui Ion Iliescu, într-o perioadă marcată de transformări politice și sociale majore.

Cariera diplomatică l-a dus în funcția de ambasador al României în Elveția, unde a reprezentat interesele statului român într-un context internațional complex.

Întors în țară, Iosif Boda a devenit deputat de București în legislatura 1996–2000.

În 1997 a părăsit PDSR alături de Teodor Meleșcanu, Mircea Coșea și Marian Enache, participând la fondarea Alianței pentru România (ApR), formațiune în care a ocupat funcția de vicepreședinte.

Despărțirea de partidul condus atunci de Ion Iliescu a venit pe fondul tensiunilor interne și al cererilor de reformare a formațiunii.

După retragerea din politica activă, Iosif Boda a rămas prezent în spațiul public ca analist politic și jurnalist.

La începutul anilor 2000 a realizat la TVR 1 emisiunile:

„Agenda Politică”

„Săptămâna Politică”

A colaborat cu numeroase publicații centrale, printre care:

„Evenimentul zilei”

„Cotidianul”

„Curentul”

„Cronica Română”

„Privirea”

„Magazin Sălăjean”

Textele și intervențiile sale au fost apreciate pentru claritate, echilibru și profunzime, într-o perioadă în care discursul politic devenea tot mai tensionat.

Cei care l-au cunoscut îl descriu drept un om sobru, exigent și profund preocupat de sensul acțiunilor politice. Nu a fost un adept al compromisurilor facile și a rămas până la final fidel ideii că politica trebuie să fie construită pe argument, responsabilitate și luciditate.