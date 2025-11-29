x close
Muzeul Satului: Târgul de Sfântul Andrei, de vineri până luni; produse tradiţionale, costume militare de la 1918

de Redacția Jurnalul    |    29 Noi 2025   •   10:40
Sursa foto: Jurnalul/targ Sfantul Andrei

Muzeul Naţional al Satului "Dimitrie Gusti" găzduieşte în acest weekend Târgul de Sfântul Andrei.

"Declarată sărbătoare naţională, Ziua Sfântului Apostol Andrei, cel Întâi Chemat, Ocrotitorul României, al cărui nume este purtat de atât de mulţi, poate fi prilej să petreceţi timp cu familia şi prietenii şi să vă bucuraţi de frumuseţea satului românesc. Aici, la fiecare pas, fiecare lucru povesteşte despre bogăţia vieţii - arhitectură şi obiecte tradiţionale, istorie, tradiţii, înţelesuri de demult, natură, toate vă aşteaptă să le descoperiţi", a informat instituţia muzeală într-un comunicat 

Odată trecut pragul muzeului, vizitatorii vor întâlni pe aleile din faţa gospodăriilor meşteri pricepuţi care vor oferi spre vânzare produse tradiţionale.

Pe 1 Decembrie, Ziua Naţională a României, după parada militară din Piaţa Arcului de Triumf, Asociaţia Tradiţia Militară va fi prezentă în muzeu pentru o demonstraţie şi prezentarea costumelor militare specifice anului 1918.

Accesul la eveniment se face pe baza biletului de intrare: adulţi - 40 lei, seniori - 20 lei, elevi/studenţi - 10 lei.

AGERPRES

Subiecte în articol: Muzeul Satului târg sfantul andrei
