Nicușor Dan: Reforma pensiilor magistraților rămâne o prioritate

de Redacția Jurnalul    |    20 Oct 2025   •   17:30
Reforma pensiilor magistraților rămâne o prioritate, susține președintele Nicușor Dan: „va fi redactat un nou text legislativ”.

„Reforma pensiilor magistraților rămâne o prioritate. Nu este o poziționare împotriva magistraților, ci corectarea unei prevederi anormale – pensia egală cu salariul – pe care clasa politică a reglementat-o defectuos acum câțiva ani”, a postat Dan pe Facebook.

Conform președintelui, toate partidele din coaliție și-au asumat reforma pensiilor magistraților: „Imediat după publicarea Deciziei Curții Constituționale va fi redactat un nou text legislativ, care va ține cont de decizia de azi, prin care pensiile magistraților să fie corectate în mod echitabil pentru societate”.

Judecătorii Curții Constituționale au admis, luni, sesizarea de neconstituționalitate privind reforma pensiilor de serviciu.

 

(sursa: Mediafax)

 

Subiecte în articol: nicusor dan ccr reforma pensii magistrati
