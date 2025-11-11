Nicușor Dan: Corneliu Coposu a fost un apărător neclintit al democrației

Șeful statului a depus o coroană de flori la monumentul ridicat în onoarea politicianului, pentru a comemora trei decenii de la moartea acestuia.



'În cei 17 ani petrecuți în temnițele comuniste, Seniorul și-a păstrat valorile și a rămas fidel idealurilor de integritate, verticalitate și moralitate politică. Prin exemplul personal, Corneliu Coposu a demonstrat că demnitatea și credința în democrație pot supraviețui chiar și celor mai întunecate regimuri. După căderea comunismului, a reintrat în viața publică, devenind simbolul unei alternative autentic democratice și al unui mod etic de a face politică, cu profund respect față de oameni', a scris Nicușor Dan pe Facebook.

