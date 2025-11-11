x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Observator Nicușor Dan: Corneliu Coposu a fost un apărător neclintit al democrației

Nicușor Dan: Corneliu Coposu a fost un apărător neclintit al democrației

de Redacția Jurnalul    |    11 Noi 2025   •   15:15

Corneliu Coposu a fost un apărător neclintit al democrației și a luptat pentru libertate și dreptate, într-o perioadă sumbră a istoriei noastre, când cei care rosteau adevărul erau pedepsiți, încarcerați, torturați și condamnați la moarte, a afirmat, marți președintele Nicușor Dan.

Șeful statului a depus o coroană de flori la monumentul ridicat în onoarea politicianului, pentru a comemora trei decenii de la moartea acestuia.

'În cei 17 ani petrecuți în temnițele comuniste, Seniorul și-a păstrat valorile și a rămas fidel idealurilor de integritate, verticalitate și moralitate politică. Prin exemplul personal, Corneliu Coposu a demonstrat că demnitatea și credința în democrație pot supraviețui chiar și celor mai întunecate regimuri. După căderea comunismului, a reintrat în viața publică, devenind simbolul unei alternative autentic democratice și al unui mod etic de a face politică, cu profund respect față de oameni', a scris Nicușor Dan pe Facebook.

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: nicusor dan corneliu coposu aparator democratie
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri