Nicușor Dan, interviu despre relația Europa-SUA: „S-a trecut de la un mod moral de a face lucrurile, la un mod foarte pragmatic”

De când Donald Trump s-a întors la Casa Albă, în ianuarie, el a arătat clar cât de puțin îi pasă de Europa. În acest sens, liderii europeni au petrecut cea mai mare parte a acestui an încercând să găsească o soluție pentru a conviețui cu Trump.

Dilema liderilor europeni este întotdeauna cât de mult să accepte prioritățile lui Trump, pentru că Europa încă are nevoie de Washington, și cât de puternic să reziste ostilității sale față de valorile europene centriste.

Într-un interviu pentru POLITICO, președintele României, Nicușor Dan, a subliniat faptul că „Lumea s-a schimbat” și că s-a trecut „de la un mod – într-un anumit sens – moral de a face lucrurile, la un mod foarte pragmatic și economic de a face lucrurile”.

Șeful statului a mai subliniat că liderii UE înțeleg asta, iar ei își concentrează acum atenția asupra dezvoltării de strategii practice pentru a face față noii realități a lumii lui Trump.

Unii oficiali din administrația americană au criticat decizia de anulare a alegerilor prezidențiale din noiembrie 2024. În replică, Nicușor Dan a declarat, pentru sursa citată, că este „în regulă” ca politicienii americani să-și exprime opiniile, însă ar reprezenta o „problemă” dacă SUA ar încerca să „influențeze” politica „nedemocratic”, prin a plăti presa din țările europene, „așa cum fac rușii”, de exemplu.

În cadrul interviului, Nicușor Dan a fost întrebat de jurnaliștii POLITICO dacă Donald Trump a avut dreptate atunci când a declarat, într-un amplu interviu pentru aceeași publicație, că liderii europeni sunt slabi.

„Da”, a răspuns Nicușor Dan, există „un pic” de adevăr în evaluarea lui Trump. Șeful statului român a punctat faptul că Europa poate fi prea lentă în luarea deciziilor. El a dat exemplul discuțiilor și summitului de la Bruxelles de săptămâna trecută, care s-a încheiat la ora 3 dimineața, pentru a se ajunge la un acord privind finanțarea Ucrainei.

Nicușor Dan a mai afirmat că Europa și Statele Unite sunt aliați naturali, deoarece împărtășesc mai multe valori decât alte regiuni ale lumii. Deși credea că „un parteneriat adecvat” va fi posibil „pe termen mediu”, Nicușor Dan a afirmat că, în prezent, „ne aflăm într-un fel de perioadă de tranziție în care trebuie să ne înțelegem mai bine unii pe alții”.

În privința unui sfârșit al războiului din Ucraina, Nicușor Dan consideră că acesta este încă departe, în ciuda eforturilor lui Trump.

„Sunt mai pesimist decât optimist pe termen scurt. Ei (Rușii - n.r.) cred că o pace peste două, trei luni va fi mai bună pentru ei decât o pace acum. Așa că vor lupta mai mult – pentru că au înregistrat unele progrese mici pe teren”, a spus Nicușor Dan, pentru sursa citată.

Șeful statului român speră că Donbasul nu va ajunge, în cele din urmă, în mâinile Rusiei. „Orice fel de pace în care agresorul este recompensat într-un anumit sens nu este bună pentru Europa și pentru securitatea viitoare a lumii. Dar decizia pentru pace este doar pe umerii ucrainenilor. Ei suferă atât de mult, încât nu îi putem învinovăți pentru nicio decizie pe care o vor lua”, a spus Nicușor Dan.

În cadrul interviului s-a adus în discuție și scrutinul prezidențial anulat, care a avut loc în noiembrie 2024. Nicușor Dan a spus că România a fost ținta Moscovei timp de un deceniu, iar alți lideri europeni îi spun că acum suferă de aceleași campanii de dezinformare, precum și de sabotaj.

„Am discutat cu liderii unor țări mai avansate decât noi și cred că nimeni nu are un răspuns complet. Dacă ai acest tip de informații și ele ajung la jumătate de milion de oameni, chiar dacă a doua zi spui că erau false, ai pierdut deja”, a mai spus Nicușor Dan.

(sursa: Mediafax)