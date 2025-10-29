Nicușor Dan liniștește românii: Plecarea trupelor americane nu va afecta securitatea țării

x close
de Redacția Jurnalul    |    29 Oct 2025   •   13:00
Președintele Nicușor Dan a transmis că redimensionarea forței rotaționale americane în România nu afectează securitatea națională, precizând că prezența trupelor revine la nivelul de dinaintea războiului din Ucraina, iar parteneriatul strategic cu Statele Unite rămâne neschimbat.

Președintele Nicușor Dan a comentat redimensionarea forței rotaționale americane desfășurate în România, subliniind că măsura nu afectează securitatea națională și flancul estic al NATO.

„Prin redimensionarea forței rotaționale care opera și în România, prezența trupelor americane revine, de fapt, la nivelul dinaintea războiului din Ucraina”, a precizat șeful statului.

Potrivit lui Nicușor Dan, descurajarea amenințărilor de pe flancul estic este compensată de suplimentarea consistentă a echipamentului militar și de creșterea prezenței forțelor europene, în deplin acord cu Statele Unite.

Președintele a asigurat că parteneriatul strategic România-SUA rămâne neschimbat, iar infrastructura strategică dezvoltată împreună la Deveselu, Câmpia Turzii și Kogălniceanu va continua să fie pe deplin operațională. Trupele americane vor rămâne în aceste baze, iar transferul de echipament militar către România va continua.

„Securitatea României și a flancului estic nu va fi în niciun fel diminuată”, a concluzionat Nicușor Dan, reafirmând angajamentul țării față de parteneriatul transatlantic.

(sursa: Mediafax)

