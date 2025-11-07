Nicușor Dan cere mediului privat să suplinească statul și să vină cu politici gata scrise

Președintele României, Nicușor Dan, a spus că mediul privat a susținut economia românească „în ciuda politicilor statului”, iar acum este necesară o colaborare reală între cele două părți.

„Mediul privat a ținut și a dezvoltat România toți acești ani, de multe ori împotriva sau în ciuda politicilor statului. Este un moment în care mediul privat și statul trebuie să înceapă să colaboreze”, a spus președintele.

Nicușor Dan a admis explicit că statul român nu dispune în prezent de capacitatea administrativă necesară pentru a transforma ideile venite din mediul economic în legi și strategii coerente.

În acest context, președintele a cerut companiilor să facă „ceea ce, în mod normal, nu ar trebui să facă”: să furnizeze politicile deja scrise, analize complete și propuneri legislative gata de implementat.

„Vă rog, în această perioadă de tranziție, să veniți cu propunerile gata făcute pentru a fi implementate”, a spus el.

Nicușor Dan a invitat mediul de afaceri să contribuie la pregătirea poziției României în negocierea viitorului Cadru Financiar Multianual 2028–2030 și să ofere o viziune asupra priorităților economice naționale, inclusiv în procesul de construire a bugetului pentru 2026. „Eu nu am o analiză completă a schemelor de ajutor de stat, dar dumneavoastră o puteți avea”, a afirmat președintele.

Acesta a subliniat și necesitatea unui parteneriat strâns pentru reducerea deficitului comercial, pentru dezvoltarea unei strategii de diplomație economică și pentru identificarea de parteneriate internaționale favorabile României, recunoscând că statul nu dispune de structurile necesare pentru a duce singur acest proces.

În final, șeful statului a vorbit despre prioritățile în materie de securitate, subliniind că investițiile în apărare, deși nedorite, sunt inevitabile în contextul geopolitic actual. El a evidențiat și oportunitățile economice ale industriei românești de apărare, care beneficiază de tradiție, expertiză și potențial tehnologic, inclusiv în zone conexe precum industria auto.

(sursa: Mediafax)