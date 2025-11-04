Preşedintele Nicuşor Dan îl primeşte, miercuri, pe secretarul general al NATO, Mark Rutte

Întâmpinarea şefului Alianţei va avea loc în jurul orei 13:00.



Potrivit sursei citate, vizita înaltului oficial al NATO are loc în contextul participării la Forumul NATO pentru Industria de Apărare - NATO-Industry Forum (Bucureşti, 5 - 6 noiembrie), eveniment destinat dialogului strategic cu industriile de apărare din statele aliate.



Preşedintele României şi secretarul general al NATO vor participa împreună la acest forum joi.



Pe agenda discuţiilor preşedintelui Nicuşor Dan cu secretarul general al NATO se vor afla ameninţările cu care se confruntă Alianţa Nord-Atlantică, în special Flancul Estic, precum şi modalităţile de creştere a securităţii României şi a capacităţii colective de apărare şi descurajare.



În programul oficial al secretarului general al NATO mai figurează întâlniri cu alţi oficiali români, precum şi participarea la un eveniment de diplomaţie publică.

