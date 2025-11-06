Nutella, amenințată cu amenzi de Turcia pentru refuzul de a cumpăra nuci la prețuri mai mari

Autoritatea turcă pentru concurență a anunțat că Ferrero trebuie să cumpere cel puțin 30.000 de tone de alune în coajă între septembrie și decembrie de la furnizorii turci, sub amenințarea aplicării de amenzi.

În mod normal, compania italiană avea obligația de a cumpăra minim 45.000 de tone anual, însă cantitatea a fost redusă pentru 2025 din cauza producției mai scăzute și a problemelor de calitate.

Presa turcă a relatat că Ferrero intenționa să înceteze aprovizionarea din Turcia - cel mai mare producător mondial de alune și furnizorul său tradițional - din cauza prețurilor ridicate provocate de penuria de nuci și condițiile meteorologice nefavorabile care au afectat calitatea recoltei, transmite AFP.

Prețurile alunelor turcești au crescut semnificativ în 2025 din cauza înghețului târziu din aprilie și a verii lungi, calde și uscate, care au afectat grav producția.

Un comerciant european de fructe și nuci, care a dorit să rămână anonim, a confirmat că prețurile s-au dublat pe piețele europene, ajungând la peste 20 de euro pe kilogram.

Producătorii turci acuză în mod regulat grupul Ferrero că menține prețurile la un nivel artificial de scăzut, profitând de poziția sa dominantă pe piață.

Acordul actual între Ferrero și autoritatea pentru concurență a fost stabilit anul trecut, după ce Turcia a făcut o anchetă privind acuzațiile că firma italiană ar fi abuzat de poziția sa dominantă pe piața alunelor.

Turcia a exportat în 2023 peste 280.000 de tone de alune, în valoare de 1,86 miliarde de dolari.

Ferrero utilizează nucile pentru producția cremei Nutella - în care alunele reprezintă 13% din compoziție - și pentru alte produse precum batoanele Kinder, dulciuri și cereale pentru micul dejun, comercializate în aproximativ 170 de țări.

Grupul italian nu a făcut până în prezent niciun comentariu cu privire la amenințările autorităților turce.

(sursa: Mediafax)