Oana Lungescu, fost purtător de cuvânt NATO: Retragerea parțială a SUA din România „nu este nici o surpriză și nici o catastrofă”

de Redacția Jurnalul    |    29 Oct 2025   •   19:45
Sursa foto: Hepta/Oana Lungescu

Fostul purtător de cuvânt al NATO (2010–2023), Oana Lungescu, a comentat decizia Statelor Unite de a retrage parțial trupele din România, afirmând că aceasta „nu este nici o surpriză și nici o catastrofă”.

„Decizia SUA de a opri rotația unei unități militare prin România vine într-un moment nepotrivit, dar nu este nici o surpriză, nici o catastrofă”, a scris Oana Lungescu pe platforma X (fost Twitter).

Fostul oficial NATO a explicat că măsura face parte din revizuirea poziției globale a forțelor americane, iar România va păstra în continuare aproximativ 1.000 de soldați americani, alături de trei baze militare și capabilități cheie.

Ministerul Apărării Naționale (MApN) a confirmat că România și aliații NATO au fost informați în prealabil despre această decizie.

Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a subliniat că România rămâne o țară sigură, iar prezența militară aliată pe teritoriul național va continua să fie una considerabilă, menținând angajamentele de securitate în flancul estic al NATO.

