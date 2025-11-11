Oana Pellea intervine în scandalul de la vârful Asociației „Dăruiește Viață”: Mă doare!

Carmen Uscatu, cofondatoarea Asociației „Dăruiește Viață”, a transmis un mesaj public dur la adresa Oanei Gheorghiu, acuzând-o de incompatibilitate de roluri și cerându-i să se retragă din cadrul organizației după numirea acesteia în funcția de vicepremier al României.

„Asociația se află într-o situație fără precedent”

Într-o postare publică, Carmen Uscatu susține că „Dăruiește Viață” traversează una dintre cele mai dificile perioade de la înființare, fiind afectată de dubla calitate a Oanei Gheorghiu – de membru al Guvernului și membru fondator al organizației civice.

„Tot ce am facut în Daruieste Viata a fost public. Acum, sunt supusă unor presiuni arbitrare de a nu vorbi în public despre momentul în care ne aflăm, deși mai mult ca oricând avem nevoie de curaj, claritate și transparență. Am promis un spital. L-am făcut. Am rămas mereu consecventă și loială acestei misiuni a Asociației Dăruiește Viață. Acum suntem o organizație non-guvernamentală confruntată cu o situație fără precedent în România: o incompatibilitate de roluri pe care Oana le indeplineste simultan, ca membru în organizația non-guvernamentală Dăruieste Viață și membru în Guvernul Romaniei. Despre acest adevăr am vorbit transparent în ultimele zile, înfruntând ostilitatea din jurul nostru. Oana va fi cel mai bun Viceprim-Ministru al României. Dar, în același timp, sper să aibă înțelepciunea de a asculta interesul legitim al organizației noastre. Dăruiește Viată trebuie să rămână o asociație independentă și o voce legitimă în societatea civilă, o organizație complet decuplată de exercitarea puterii pe care ea a ales-o.”, a scris Carmen Uscatu.

Oana Gheorghiu, între implicare civică și funcție politică

Oana Gheorghiu respinge acuzațiile de incompatibilitate, afirmând că s-a autosuspendat din funcțiile executive ale Asociației „Dăruiește Viață” înainte de numirea în Guvern:

„Respect întru totul legislația privind regimul incompatibilităților aplicabil membrilor Guvernului. M-am autosuspendat din funcția executivă și din Consiliul Director al Asociației Dăruiește Viață înainte de preluarea funcției de viceprim-ministru, în deplină conformitate cu prevederile Legii nr. 161/2003. Am comunicat acest lucru în interiorul Asociației, înainte ca informația privind numirea mea să devină publică, și am transmis toate documentele necesare pentru formalizarea deciziei și pentru asigurarea continuității proiectelor pe care le-am coordonat”, a declarat Oana Gheorghiu.

Ea a explicat că a consultat avocați la fiecare pas, pentru a se asigura că respectă prevederile Legii nr. 161/2003. În prezent, afirmă că este doar membru fondator, statut care nu presupune atribuții executive.

„Fiecare pas a fost făcut în consultare cu avocații, tocmai pentru a mă asigura că respect legea și principiile de integritate publică. În prezent, am rămas doar membru fondator al Asociației Dăruiește Viață, ceea ce, potrivit statutului organizației, presupune apartenența la Adunarea Generală, nu la structura executivă de conducere. Atribuțiile privind gestionarea activității curente revin Consiliului Director, din care nu mai fac parte. Nu există nicio interferență între atribuțiile mele guvernamentale și activitatea Asociației Dăruiește Viață și cu atât mai mult cu privire la calitatea mea de membru fondator, iar orice afirmație contrară este falsă și neîntemeiată. Sunt surprinsă de declarațiile lui Carmen Uscatu și sper că este vorba despre o neînțelegere a cadrului legal privind regimul incompatibilităților aplicabil membrilor Guvernului, și nu de o intenție de a genera presiune sau confuzie în spațiul public sau de o intenție de a mă înlătura din calitatea de membru fondator al Asociației. Rămân deschisă unei discuții directe, între noi, așa cum am procedat întotdeauna”.

Oana Pellea intervine și face apel la reconciliere

Actrița Oana Pellea, una dintre primele susținătoare publice ale proiectului „Dăruiește Viață”, a intervenit în acest conflict cu un mesaj emoționant, lansând un apel la dialog și unitate între cele două fondatoare.

„Ce ma doare cel mai mult este declaratia Carmen Uscatu referitor la Oana Gheorghiu MA DOARE! Dragele mele, v am sustinut demersul cu Daruieste Viata inca de la inceput! Va apreciez si sustin pe amândouă! Ceea ce ati reusit impreuna cu noi toti, cei care am donat, sustinut, etc proiectele Daruieste Viata, constructia spitalului, este Exceptional! Am donat si susținut demersul pentru ca AMĂNDOUĂ ne ati redat speranta ca putem fi IMPREUNĂ! Va implor! Nu ne( imi) distrugeți speranta ca putem impreună face lucruri minunate! Va rog rămâneți IMPREUNĂ CA NOI SA MAI PUTEM SPERA CA TOTI IMPREUNĂ PUTEM LASA O DÂRĂ DE BINE IN URMA NOASTRA! Carmen Uscatu, draga mea…se poate rezolva in cadrul unui dialog privat. Când Oana Gheorghiu este acuzata, fara argumente, din toate părțile…m as fi așteptat sa iei atitudine, sa depui mărturie despre prietenia voastră, despre parteneriatul minunat pe care l ati avut si sper incontinuare sa l aveti… V am susținut pe amândouă, am susținut “DARUIESTE VIATA” si susțin incontinuare acest minunat demers. Pe lângă scopul de a construi un spital, cel mai tare m am bucurat ca ne ati demonstrat ca IMPREUNĂ puteți (putem) sa faceți(facem) lucruri importante. Intr o societate divizată, ca a noastră, existenta voastră ca ECHIPĂ a fost o gura de aer proaspat, am recăpătat speranta ca mai exista oameni cinstiti, ca societatea civilă mai are un cuvant de spus… Va rog, demonstrați-ne ca a fi ÎMPREUNĂ este mai presus de interese, politica, etc. Va sărut pe amândouă si am speranța ca o discuție privata poate rezolva frumos tot! Multumesc”, a scris Oana Pellea pe rețelele de socializare.

Miza: imaginea și independența „Dăruiește Viață”

Asociația Dăruiește Viață este una dintre cele mai respectate ONG-uri din România, recunoscută pentru transparența și profesionalismul cu care a gestionat fondurile primite de la cetățeni și companii.

Proiectele sale, între care se remarcă Spitalul Național de Copii pentru Cancer, Boli Grave și Traumă, au fost finanțate exclusiv din donații private și au devenit un model de implicare civică.

Disensiunile publice dintre fondatoare riscă însă să afecteze imaginea organizației și încrederea publicului, avertizează specialiștii în comunicare.

Ceea ce a început ca o poveste de solidaritate și construcție comună riscă să se transforme într-un moment de cotitură pentru una dintre cele mai respectate inițiative civice din România.

Rămâne de văzut dacă, dincolo de diferențele personale și politice, Carmen Uscatu și Oana Gheorghiu vor reuși să găsească din nou calea comună care a inspirat o întreagă națiune.