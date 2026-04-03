Jurnalul.ro Ştiri Observator Oana Țoiu: România mai are doar un pas până la OCDE. 24 din 25 de avize obținute

Oana Țoiu: România mai are doar un pas până la OCDE. 24 din 25 de avize obținute

de Redacția Jurnalul    |    03 Apr 2026   •   01:00
Oana Țoiu: România mai are doar un pas până la OCDE. 24 din 25 de avize obținute
Ministra de Externe Oana Țoiu a anunțat că România a obținut joi avizul formal al Comitetului pentru Investiții al OCDE, al 24-lea aviz din cele 25 necesare pentru aderarea deplină a României la organizație.

„Suntem acum, după ani de eforturi, la doar un pas de a ne îndeplini obiectivul de aderare la OCDE în 2026. Aceste jaloane tehnice sunt pe termen lung, fiind o garanție de stabilitate și un semnal de încredere pentru investitorii care aleg România; din acest motiv, nu avem voie să greșim pe ultima sută de metri”, a scris pe Facebook Oana Țoiu.

Ea admite că în acest moment sunt și elemente de impredictibilitate pentru mediul de afaceri, „dar cu atât mai mult este necesar să păstrăm și să construim repere care fac ca planurile de viitor în România să fie solide, iar aderarea la OCDE este un astfel de proiect”.

Ministra de Externe susține că aderarea la OCDE nu este doar o țintă diplomatică, ci și un proces transformator pentru România: „Lucrăm pentru politici publice mai bune, pentru o economie modernă și pentru un stat care să ofere șanse și prosperitate cetățenilor săi, precum și un viitor bun acasă”.

„Aderarea la OCDE a mers anul acesta în cel mai rapid ritm de mai bine de un deceniu”, a adăugat ministra, care spune că „meritul pentru acest lucru este puternic legat de implicarea și coerența abordării premierului Ilie Bolojan și a președintelui Nicușor Dan”.

(sursa: Mediafax)

Citește pe Antena3.ro
Citește pe LongevityMagazine.ro
Citește pe Fanatik.ro
