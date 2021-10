Octavian Jurma: „De la hero to zero în 30 de zile”

Sursa: Facebook

În opinia medicul epidemiolog Octavian Jurma nu doar un lockdown ar fi fost necesar, din 3 octombrie ci și declararea stării de urgență. El mai spune că numărul de decese va continua să crească în perioada următoare

Jurma susține că daca am fi intrat in carantina nationala pentru 30 de zile in data de 3 octombrie cand am depasit pragul de 6 la mie, astazi am fi fost probabil in platou sau chiar in faza descendenta.

"Noi in schimb la 6 la mie am adoptat masuri suplimentare de relaxare si am decuplat scolile de incidenta. Consecintele au fost predictibile: o explozie a numarului de cazuri si o prelungire cu saptamani a cosmarului", mai spune epidemiologul.