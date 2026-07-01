Ofertă masivă din partea firmelor: Zeci de mii de posturi își caută angajați în toată țara

Din totalul posturilor vacante, cele mai multe sunt oferite pentru: conducător auto transport rutier (2.728); curier (1.786); manipulant mărfuri (1.489); muncitor necalificat la demolarea clădirilor, căptuşeli zidărie, plăci mozaic, faianţă, gresie, parchet (1.289); muncitor necalificat la asamblarea şi montarea pieselor (995); agent de securitate (798); lucrător comercial (702); ajutor bucătar (679); muncitor necalificat la spargerea şi tăierea materialelor de construcţii (660); lucrător în bucătărie (spălător vase mari) (418).



Dintre cele 27.910 locuri de muncă vacante declarate de către angajatori la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă, 2.266 sunt destinate persoanelor cu studii superioare, 5.311 pentru persoanele cu studii liceale sau postliceale, 7.373 pentru persoanele cu studii profesionale şi 12.960 pentru persoanele fără studii sau cu studii primare/gimnaziale.



ANOFM precizează că baza de date este dinamică şi se actualizează în timp real în funcţie de locurile de muncă declarate de către angajatori, de valabilitatea ofertelor, precum şi de numărul repartiţiilor emise în vederea ocupării. Oferta posturilor disponibile poate fi accesată pe site-ul www.anofm.ro, la secţiunea Locuri de Muncă Vacante.

AGERPRES