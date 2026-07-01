Alertă ONU: Piața drogurilor scapă de sub control, substanțele devin de cinci ori mai diverse

Conform raportului, 331 de milioane de persoane au consumat droguri în 2024, reprezentând 6,2% din populația lumii, cu vârsta cuprinsă între 15 și 64 de ani, o creștere față de procentul de 5,2% înregistrat în 2014.



Canabisul a rămas cel mai popular drog, urmat de opioide, amfetamine, cocaină și ecstasy, a menționat agenția ONU, care subliniază, de asemenea, disponibilitatea tot mai mare pe piață a noilor opioide sintetice, precum fentanilul, nitazenele și orfinele, care sunt căutate ca înlocuitori ai heroinei.



'Am constatat o creștere fără precedent a numărului de noi tipuri de droguri pe piață și, în mod îngrijorător, unele sunt mai puternice sau mai periculoase decât înainte', a declarat directoarea executivă a UNODC, Monica Juma, citată într-un comunicat.



Confiscările de droguri din 2024 au dezvăluit 'de cinci ori mai multe tipuri de droguri' decât înainte de 2000, se arată în raport, menționând că 'numărul de noi substanțe psihoactive (NPS) raportate ca fiind în circulație pe piețele de droguri a ajuns la 755 în 2024, inclusiv 118 raportate pentru prima dată'.



Dezvoltarea acestor noi tipuri de droguri de sinteză are scopul de a 'încerca să eludeze reglementările și să evite detectarea'.



'Numărul de NPS (noi substanțe psihoactive) raportate în sistemele de avertizare timpurie a crescut în 2023 și 2024 în majoritatea regiunilor, dar cel mai pronunțat în Europa, Oceania și Africa, sugerând o diversificare recentă a acestor droguri de pe piață', a subliniat UNODC.



'America de Nord, unde fentanilul a înlocuit în mare măsură heroina, a raportat o creștere de aproximativ 10% a numărului de opioide sintetice NSP identificate în 2024 față de anul precedent, în timp ce acest număr a crescut cu peste 80% în Europa și cu 150% în Oceania', se mai arată în raport.



Interdicția cultivării macului în Afganistan din 2022 impusă de talibani i-a împins, de asemenea, pe traficanți să se orienteze către alternative sintetice, precum fentanilul.



'O trecere de la opiaceele pe bază de plante către substanțe sintetice ar putea duce la o schimbare durabilă pe piața globală a opioidelor, cu repercusiuni asupra modului în care aceste droguri sunt consumate și asupra daunelor asociate', subliniază agenția ONU.



Raportul observă, de asemenea, apariția unor noi piețe pentru metamfetamină, produsă în mare parte în Myanmar, dar și în America de Nord, Africa de Vest și de Sud, și Asia de Sud-Vest.



Consumul de canabis continuă să crească, parțial ca urmare a legalizării și dezincriminării: numărul de consumatori a crescut cu 40% între 2014 și 2024, aproape 5% din populația lumii cu vârste cuprinse între 15 și 64 de ani consumând canabis până în 2024.



Totodată, producția de cocaină a crescut de peste patru ori între 2014 și 2024.



Producția de cocaină a crescut la aproximativ 4.100 de tone metrice de produs pur în 2024, o creștere de peste patru ori în decurs de un deceniu, în timp ce capturile de metamfetamină sugerează că producția crește cu 13% pe an, se arată în raport. AGERPRES