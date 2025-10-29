x close
Coadă uriașă! Opt ore - timpul de așteptare pentru a vizita Catedrala Națională

Coadă uriașă! Opt ore - timpul de așteptare pentru a vizita Catedrala Națională

de Redacția Jurnalul    |    29 Oct 2025   •   10:20
Coadă uriașă! Opt ore - timpul de așteptare pentru a vizita Catedrala Națională

Credincioșii care vor să viziteze Catedrala Națională au de așteptat chiar și opt ore. Autoritățile le recomandă vizitatorilor să respecte indicaţiile și regulile impuse de organizator.

Miercuri dimineață, rândul format de persoanele care așteaptă să viziteze catedrala se termină în Piața Constituției.

Organizatorii și forțele de ordine estimează faptul că timpul de așteptare este între 6 și 8 ore.

În acest context, jandarmii sunt dispuși în toată zona de desfășurare a evenimentului pentru a fluidiza grupurile de participanți și pentru a oferi îndrumări.

Pe acestă cale, Jandarmeria recomandă celor prezenți să manifeste răbdare, să adopte un comportament civilizat și să respecte indicaţiile jandarmilor și regulile impuse de organizator.

(sursa: Mediafax)

