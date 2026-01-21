Ordonanța privind telemedicina, pusă în dezbatere publică de Ministerul Sănătății

Ministrul Sănătății a explicat care este scopul principal al ordonanței.

„Telemedicina este un instrument util pentru sistemul de sănătate, dar nu este și nu poate fi o soluție universală. Nu toate specialitățile medicale și nu toate situațiile clinice pot fi gestionate la distanță în condiții de siguranță. Tocmai de aceea a fost necesar un cadru legal care să țină cont de realitatea din sistem, de specificul fiecărui act medical și de responsabilitatea deciziei clinice”, a transmis Rogobete.

Ordonanța aduce o serie de clarificări privitoare la serviciile care pot fi furnizate la distanță.

„Prin această ordonanță definim clar ce tipuri de servicii pot fi furnizate la distanță, în ce condiții și în ce situații consultația medicală față în față rămâne obligatorie. Sunt reglementări necesare inclusiv pentru domenii precum teleradiologia, teleconsultația, telexpertiza sau telemonitorizarea, acolo unde decizia medicală trebuie să fie sigură, fundamentată și protejată profesional”, a mai arătat Rogobete.

Ministrul Sănătății a promis că modificările legislative vor îmbunătăți semnificativ funcționarea sistemului de sănătate.

„Clarificarea cadrului legal înseamnă aplicare unitară la nivel național, predictibilitate pentru furnizorii de servicii medicale, reducerea riscurilor juridice și profesionale și, în același timp, un acces mai bun al pacienților la servicii medicale, în condiții de siguranță și responsabilitate. Telemedicina trebuie să sprijine funcționarea sistemului de sănătate, nu să creeze incertitudine. Prin această ordonanță, lucrurile sunt așezate într-un cadru clar, coerent și aplicabil în practică”, a precizat Alexandru Rogobete.

(sursa: Mediafax)