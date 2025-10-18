Pacientul de la Universitar, rănit în explozia din Rahova a ajuns în siguranță în Austria

x close
de Redacția Jurnalul    |    18 Oct 2025   •   14:20
Unul dintre răniţii în explozia produsă pe Calea Rahovei - un bărbat de 53 de ani - a fost transferat sâmbătă la Spitalul Universitar din Graz, în Austria.

''Pacientul afectat de explozia produsă pe Calea Rahovei, care a fost transportat cu o aeronavă SMURD a IGAv, a ajuns în siguranţă la spitalul din Austria, unde urmează să beneficieze de tratament de specialitate'', a informat sâmbătă Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă.

Anterior, Ministerul Sănătăţii a comunicat că pacientul, de 53 de ani, cu diagnosticul de arsură prin flacără, pe aproximativ 20% gr. IIA/B, internat la Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti, va fi transportat la Spitalul Universitar din Graz, Austria, cu o aeronavă aparţinând IGAv. Aeronava a decolat sâmbătă, la ora 08:20.

