Pacientul de la Universitar, rănit în explozia din Rahova a ajuns în siguranță în Austria

''Pacientul afectat de explozia produsă pe Calea Rahovei, care a fost transportat cu o aeronavă SMURD a IGAv, a ajuns în siguranţă la spitalul din Austria, unde urmează să beneficieze de tratament de specialitate'', a informat sâmbătă Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă.



Anterior, Ministerul Sănătăţii a comunicat că pacientul, de 53 de ani, cu diagnosticul de arsură prin flacără, pe aproximativ 20% gr. IIA/B, internat la Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti, va fi transportat la Spitalul Universitar din Graz, Austria, cu o aeronavă aparţinând IGAv. Aeronava a decolat sâmbătă, la ora 08:20.

AGERPRES