Panică înainte de vacanțe: Companiile aeriene avertizează că noile controale UE vor bloca aeroporturile în vară

Scrisoarea îndeamnă "să se acţioneze imediat" şi "să se adopte fără întârziere" măsuri care să permită statelor membre să suspende total EES "în mod preventiv, de câte ori volumul de pasageri depăşeşte capacitatea operaţională a punctelor de control la frontieră, cel puţin pe parcursul lunilor iulie şi august".



De asemenea, în scrisoare se mai cere stabilirea "unui mecanism permanent de flexibilitate operaţională pentru luna septembrie", care să permită autorităţilor de control la frontieră să suspende procedurile EES "în circumstanţe excepţionale, clar definite".



Potrivit aeroporturilor şi companiilor aeriene, aceste măsuri ar trebui să se menţină în vigoare "până când vor fi rezolvate în totalitate provocările structurale", respectiv până când va exista personal suficient la punctele de control la frontieră, funcţionarea EES va fi total stabilă şi fiabilă, va exista o aplicaţie de preînregistrare în toate ţările, precum şi o "funcţionare operaţională completă a chioşcurilor de autoservire şi a porţilor automate de control la frontieră".



Scrisoarea atenţionează că s-a ajuns la un punct critic şi că actuala implementare a EES "are consecinţe operaţionale grave, afectând pasagerii şi supunând autorităţile de la frontieră, aeroporturile şi companiile aeriene la o presiune nesustenabilă".



"De aceea, solicităm intervenţia dumneavoastră imediată, înainte ca situaţia să se deterioreze şi mai mult în timpul sezonului de vară cu multe călătorii", se subliniază în scrisoare.



Aeroporturile şi companiile aeriene dau asigurări că înţeleg rolul noului sistem de control şi reamintesc că, de-a lungul anilor, au colaborat în acest sens cu investiţii, adaptări operaţionale şi mobilizarea resurselor financiare şi umane.



În acest context, susţin că, de la implementarea integrală a EES, în aprilie, timpul de aşteptare la frontieră a crescut considerabil, ajungând până la 5 ore în momentele cu trafic intens şi că întârzierile "afectează milioane de pasageri".



În acelaşi timp, în scrisoare se subliniază că aeroporturile şi companiile aeriene se confruntă cu perturbări operaţionale în creştere, precum întârzieri ale zborurilor şi pierderi de conexiuni şi o presiune tot mai mare asupra personalului din prima linie.



Şi asta, adaugă semnatarii, în pofida faptului că statele membre au utilizat o "flexibilitate temporară", care permite autorităţilor de control la frontieră să suspende colectarea datelor biometrice până la începutul lunii septembrie, ceea ce a oferit "o oarecare uşurare".



În perspectiva sezonului de vară, semnatarii scrisorii spun că doar în iulie şi august se estimează ca aeroporturile europene să gestioneze cu circa 40 de milioane de pasageri mai muţi faţă de anterioarele două luni şi de aceea solicită "o flexibilitate mai mare", pentru a evita ca problemele să se agraveze.



Totodată, ei semnalează că problema nu va afecta doar aeroporturile mari, ci şi pe cele mici care deservesc importante destinaţii turistice.



"Companiile aeriene se confruntă cu situaţii în care avioanele au multe locuri goale în momentul în care se închide poarta de îmbarcare, în timp ce pasagerii rămân blocaţi la cozile de control la frontieră", se arată în scrisoare.



Semnatarii acesteia consideră că este în joc reputaţia Uniunii Europene şi se arată preocupaţi de declaraţiile de la Bruxelles conform cărora implementarea sistemului "este un succes".



"Succesul EES nu poate fi măsurat doar prin implementarea sa tehnică. Acesta trebuie evaluat şi după capacitatea sa de a funcţiona eficient în contextul operaţional pentru care a fost conceput. În prezent, sistemul nu îndeplineşte unul dintre obiectivele pentru care a fost construit: să faciliteze o trecere eficientă a frontierei, menţinând în acelaşi timp buna funcţionare a reţelei de transport aerian", transmit semnatarii scrisorii.

AGERPRES