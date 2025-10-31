Pase între vicepremieri: Dragoș Anastasiu crede că Oanei Gheorghiu îi va fi foarte greu

„Oana Gheorghiu și Carmen Uscatu sunt niște oameni minunați. Avem nevoie de oameni în care să ne punem speranțele. Iar ele sunt astfel de oameni. Nu am cum să știu cât de greu i-a fost Oanei să ia decizia pe care a luat-o. Dar știu că o să-i fie foarte greu în poziția în care este”, scrie Anastasiu pe Facebook.

Potrivit fostului vicepremier, activitatea ei va fi sub reflectoare, „iar greșelile ei vor fi vânate de unii politicieni (și de o parte a presei), pentru că Oana e o competiție care îi sperie. Pentru că ar putea inspira oameni la fel de buni ca ea să facă pasul spre politică”.

„Și mă bucur tare mult că Ilie Bolojan a reușit să o convingă. În politica noastră au fost puține momente de bucurie pentru mine. Acesta este unul dintre ele”, adaugă Anastasiu.

Fostul vicepremier Dragoș Anastasiu a demisionat în iulie, după scandalul mitei pe care ar fi dat-o reprezentanților ANAF timp de opt ani. În august, premierul Ilie Bolojan a fost desemnat de Nicușor Dan și viceprim-ministru interimar, în locul lui Dragoș Anastasiu.

(sursa: Mediafax)