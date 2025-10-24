Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I a ajuns vineri la București, la invitația Patriarhului Daniel

„Bine ați venit în România! Prezența Sanctității Voastre, în mijlocul nostru, este un prilej de mare binecuvântare, de bucurie spirituală și de întărire a comuniunii dintre Patriarhia Ecumenică și Patriarhia Română. Această prezență binecuvântată marchează cea de-a 11-a vizită a Sanctități Voastre în România, fiind un semn al legăturilor frățești statornice între bisericile noastre”.

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române a amintit vizita precedentă în România a Patriarhului Bartolomeu I, care a avut loc cu prilejul sfințirii Altarului Catedralei Naționale, numită și Catedrala Mântuirii Neamului, în anul 2018, anul centenar al Marii Uniri a tuturor provinciilor românești într-un singur sat, Regatul României Mari.

În anul 2025, Biserica Ortodoxă Română aniversează 100 de ani de la ridicarea acesteia la rangul de patriarhie și 140 de ani de autocefalie, a mai spus Patriarhul Daniel.

„Șirul de manifestări solemne, organizate la București în anul centenar al Patriarhiei Române, culminează în mod providențial cu slujba sfințirii picturii în mozaic bizantin a Catedralei Naționale, în ziua de duminică, 26 octombrie 2025, în prezența Sanctității Voastre”, a precizat Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române.

Anul centenar al Patriarhiei Române este astfel încununat a spus Patriarhul Daniel, printr-un eveniment de o profundă însemnătate spirituală pentru viața Bisericii Ortodoxe Române și a poporului român credincios.

„Dorim să mulțumim Sanctității Voastre pentru că ați acceptat invitația noastră de a participa la această slujbă solemnă a Sfințirii Picturii în mozaică a Catedralei Naționale”, a încheiat Preafericitul Părinte Daniel.

Știrea inițială:

Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I a sosit vineri în România, pentru a participa la sfințirea picturii Catedralei Naționale și la slujba de sărbătoare a Sfântului Dimitrie cel Nou, în contextul Centenarului Patriarhiei Române.

Sanctitatea Sa Bartolomeu I, Patriarhul Ecumenic al Constantinopolului, a aterizat vineri, în jurul orei 12:00, pe Aeroportul „Henri Coandă” din București.

În jurul orei 12:30, acesta a fost întâmpinat de Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul României, la Catedrala Patriarhală, unde va fi oficiată o slujbă de Te Deum.

Patriarhul Bartolomeu I vine în țara noastră la invitația Patriarhului Daniel, pentru a participa la sfințirea picturii Catedralei Naționale, programată duminică, de la ora 10:15, precum și la Sfânta Liturghie de luni, 27 octombrie, dedicată sărbătorii Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, ocrotitorul Bucureștilor.

Liturghia va fi oficiată la altarul exterior al Catedralei Patriarhale, de la ora 9:30, potrivit Basilica.ro

Vizita Patriarhului Ecumenic Bartolomeu I este a 11-a în România, prima având loc în 1993, și are o semnificație specială, marcând Centenarul Patriarhiei Române (1925-2025).

(sursa: Mediafax)