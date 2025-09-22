Percheziții în Republica Moldova. Peste 100 de persoane, vizate într-un dosar de destabilizare

Poliția Republicii Moldova a anunțat în cursul zilei de 22 septembrie că Ofițerii Inspectoratului Național de Investigații (INI), în comun cu procurorii PCCOCS, cu suportul mascaților din BPDS „Fulger” și angajaților Serviciului de Informații și Securitate, au făcut peste 250 de percheziții. În această acțiune sunt vizate peste 100 de persoane din mai multe localitǎți din țarǎ.

„Acțiunile sunt efectuate în cadrul unei cauze penale ce vizează pregătirea dezordinilor și destabilizărilor în masǎ, coordonate din Federația Rusă, prin intermediul elementelor criminale”, se arată în anunțul Poliției Republicii Moldova într-o postare pe Facebook.

La scurt timp după anunțul Poliției, fostul președinte al Republicii Moldova, Igor Dodon, a scris, într-o postare pe pagina sa de Facebook, că percheziții au fost făcute și la „conducătorii organizațiilor teritoriale din Drochia și Rîșcani”.

Dodon, care este liderul Partidului Socialiştilor din Republica Moldova (PSRM), aflat în opoziţie, critică aceste percheziții și le consideră o încercare de „intimidare”.

„Maia Sandu şi PAS caută de pe acum motive să anuleze alegerile, fiindcă ei ştiu că vor obţine un rezultat prost în ziua de 28 septembrie. Ceea ce vedem în aceste zile este agonia dictaturii galbene. Ei ştiu că le vine sfârşitul politic. Noi nu vom ceda”, este mesajul postat de acesta luni dimineață.

Perchezițiile au loc cu aproape o săptămână înainte de alegerile parlamentare, care sunt programate duminică, 28 septembrie.

