Noi scurgeri de gaz în zona blocului explodat din Rahova

de Redacția Jurnalul    |    25 Oct 2025   •   13:44
Au fost descoperite noi scurgeri de gaze în zona blocului explodat din Rahova. Sâmbătă ar fi trebuit să fie reluată alimentarea cu gaze, însă a fost pus, din nou, sigiliu. Aproximativ 1.000 de oameni au rămas fără gaze.

Cei de la Distrigaz Rețele au venit în această dimineață și au încercat să măsoare nivelul de gaz la fiecare în scară în parte, pentru a reuşi, în cât mai scurt cu putință, să redeschidă gazul. Însă, în urma măsurătorilor, au fost găsite noi scurgeri de gaze, anunță Antena3/CNN.

În urma măsurătorilor făcute, au fost găsite în continuare scurgeri de gaze. Un administrator de bloc a povestit că "au fost făcute modificări, cu o firmă, acum un an şi jumătate, când blocul a fost anvelopat". El spunea că distanţa dintre ţeava de gaz şi bloc a fost mărită.

Presiunea oamenilor este una uriașă, pentru că este evident faptul că toată lumea își dorește să aibă gaze în apartamente, să aibă apă caldă. Mulți sunt pe centrale termice  

 

 

 

