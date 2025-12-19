Peste 151.000 de contribuabili primesc bonificații de la Ministerul Finanțelor

Ministerul Finanțelor a demarat procesul de acordare a bonificațiilor de 3% pentru acei contribuabili care și-au plătit la timp impozitele aferente anului fiscal 2024.

Vineri au fost generate în Spațiul Privat Virtual 151.150 de decizii de acordare a bonificației de 3%. Bonificațiile sunt aplicabile impozitului pe profit anual și impozitului pe veniturile microîntreprinderilor pentru anul fiscal 2024.

Valoarea totală a bonificațiilor acordate de contribuabili este de 160.155.998 lei.

Este un pas în direcția unui parteneriat corect între stat și mediul de business

„Prin acordarea acestor bonificații, transmitem un mesaj așteptat, cu siguranță, de mediul de afaceri onest: respectarea regulilor este recunoscută și recompensată. Contribuabili care își declară corect și la timp obligațiile și își plătesc taxele beneficiază de un tratament fiscal echitabil și predictibil. Este un pas în direcția unui parteneriat corect între stat și mediul de business, bazat pe responsabilitate și disciplină fiscală", a declarat Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor.

Bonificațiile pot fi utilizate pentru compensarea obligațiilor fiscale datorate, cu condiția ca firmele să fi depus toate declarațiile, să fi plătit la timp impozitele aferente anului 2024 și să nu aibă alte datorii fiscale restante.

Ministerul Finanțelor va continua în perioada următoare procesul de acordare a bonificațiilor și pentru celelalte categorii de contribuabili eligibili, în condițiile prevăzite de legislația în vigoare.

(sursa: Mediafax)