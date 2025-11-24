Peste 9.000 de bucureșteni cer interzicerea petardelor și artificiilor de Revelion în Capitală

"Am depus în Consiliul General un proiect pentru interzicerea petardelor şi artificiilor în Bucureşti, pentru a proteja animalele. Cere-i şi tu primarului general şi consilierilor generali să îl voteze. (...) Pentru animalele de companie şi cele sălbatice, zgomotul puternic al petardelor şi artificiilor este un coşmar. Studiile confirmă că animalele suferă un stres sever, atacuri de panică şi chiar afecţiuni cardiace. Sute de animale de companie fug de acasă în fiecare an, speriate de zgomote, multe fiind accidentate sau pierdute definitiv. Acest proiect recunoaşte suferinţa lor şi acţionează pentru a o preveni", se explică în petiţie.



Andreea Leonte a atras atenţia asupra riscurilor pentru oameni şi mediu. În fiecare an, "numeroşi copii se accidentează în urma folosirii petardelor şi altor materiale pirotehnice din comerţ", în preajma sărbătorilor, a subliniat ea.



"Cazurile cele mai grave ajung la ştiri a doua zi şi atunci ne dorim cu toţii să le fi putut preveni. Efectele negative asupra sănătăţii nu se opresc aici. Exploziile eliberează în aer un nor toxic de particule fine (PM2.5) şi metale grele, care agravează afecţiunile respiratorii. De asemenea, utilizarea neconformă duce anual la numeroase accidente şi vătămări corporale grave. Tranziţia către alternative moderne - spectacole de lasere, drone sau proiecţii video - reprezintă o formă de divertisment la fel de spectaculoasă, dar sigură, nepoluantă şi prietenoasă cu animalele", a transmis reprezentanta REPER.



Ea a amintit că legea interzice publicului larg deţinerea şi utilizarea majorităţii articolelor pirotehnice, însă aplicarea acestor prevederi este "deficitară".



Adoptarea unei hotărâri de Consiliul General ar oferi Poliţiei Locale "un instrument juridic clar pentru a acţiona eficient", a subliniat Leonte.



"Este un pas firesc către un viitor în care bucuria unora nu se mai construieşte pe suferinţa altora. Alte oraşe au luat deja decizia să sărbătorească fără artificii: Cluj-Napoca, Iaşi, Braşov, Buzău, Constanţa, Suceava, Satu Mare, Praid şi Ploieşti", se arată în petiţie.



Andreea Leonte a precizat pentru AGERPRES că proiectul nu a fost introdus deocamdată pe ordinea de zi a şedinţei de joi a CGMB, având în vedere că nu a fost elaborat raportul de specialitate.



"La ultima şedinţă a liderilor de grup, la care am participat, domnul primar Stelian Bujduveanu a spus că va fi adăugat pe ordinea de zi suplimentară a şedinţei. (...) Mai urmează să aibă loc şi astăzi o şedinţă a liderilor de grup. Voi participa şi voi încerca să îi conving pe primarul general şi pe colegii consilieri generali de la toate partidele să susţină adăugarea pe ordinea de zi. Este evident că oamenii îşi doresc asta. Sunt foarte impresionată de mobilizare. Nu m-am gândit niciodată că în patru zile vom ajunge la aproape 10.000 de semnături", a spus ea.



Potrivit proiectului, persoanele fizice şi juridice autorizate care obţin un aviz de la Primărie, cu minim 30 de zile înaintea evenimentului, vor putea organiza activităţi care să includă folosirea materialelor pirotehnice.



"Persoanele fizice şi juridice autorizate, care obţin un aviz de la Primărie cu minimum 30 de zile înainte, vor putea organiza anumite activităţi de divertisment cu materiale pirotehnice. (...) Am inclus o prevedere de sine stătătoare care se aplică autorităţilor locale din Bucureşti, inclusiv sectoare, care nu vor folosi artificii şi petarde. Există un aliniat separat pentru entităţi publice", a menţionat Leonte.



Actriţa Oana Pellea şi Asociaţia Kola Kariola au transmis mesaje de susţinere pentru această iniţiativă.



"Tot mai multe oraşe din România aleg să renunţe de tot la artificiile de Revelion şi să treacă la show-uri de lumini sau lasere, mult mai prietenoase cu animalele, cu mediul şi cu persoanele sensibile la zgomot. Constanţa, Cluj Napoca, Braşov, Suceava, Galaţi sau Buzău au făcut deja această schimbare, iar oamenii au reacţionat pozitiv. (...) Schimbarea este posibilă, dar depinde de noi toţi. Dacă vrem un oraş mai sigur pentru oameni şi pentru animale, trebuie să susţinem astfel de iniţiative", a scris Kola Kariola, pe Facebook.

