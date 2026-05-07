Petrolul se ieftinește: Barilul scade sub pragul de 100 de dolari datorită semnalelor de pace dintre SUA și Iran

de Redacția Jurnalul    |    07 Mai 2026   •   22:20
Petrolul cade sub 100 de dolari

Prețul petrolului Brent a scăzut sub pragul de 100 de dolari pe baril, pe fondul informațiilor potrivit cărora SUA și Iranul se apropie de un acord.

Cotația petrolului Brent a coborât joi dimineață sub 100 de dolari pe baril, după ce informațiile venite din Orientul Mijlociu au indicat că SUA și Iranul sunt aproape de un acord privind redeschiderea graduală a Strâmtorii Ormuz, notează Reuters și AP.

Contractele futures pentru petrolul Brent au scăzut cu 1,95 dolari, sau 1,93%, până la 99,32 dolari pe baril joi dimineață. Petrolul american West Texas Intermediate (WTI) se situa la 93,6 dolari.

Blocarea Strâmtorii Ormuz în ultimele două luni a perturbat sever fluxurile globale de petrol, alimentând inflația și creșterea prețurilor la energie la nivel mondial.

Miercuri, prețurile petrolului au scăzut cu aproape 8%, iar bursele globale au crescut după ce președintele american Donald Trump a sugerat că SUA și Iranul sunt aproape de un acord.

Piețele asiatice au înregistrat creșteri puternice joi. Indicele japonez Nikkei 225 a urcat cu 5,7% până la un nou nivel record, Hang Seng din Hong Kong a avansat cu 1,3%, indicele australian S&P/ASX 200 a crescut cu 0,9%, iar TAIEX din Taiwan a urcat cu 2,1%.

(sursa: Mediafax)

 

